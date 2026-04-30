İzmir'in kaç günlük suyu kaldığı sorusunun yanıtı, son DSİ ve İZSU verilerine göre yaklaşık 494 gün olarak hesaplandı. 23 Mart 2026 tarihli rapora göre kente içme suyu sağlayan barajların toplam aktif doluluk oranı yüzde 33,9'a yükseldi. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 10,3 seviyesindeydi.

İzmir'in kaç günlük suyu kaldı, hangi barajda ne kadar su var?

Şehrin içme suyunun büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı, son aylarda en dikkat çekici toparlanmayı yaşayan kaynak oldu. 27 Nisan 2026 ölçümlerinde Tahtalı'nın doluluk oranı yüzde 54,15 seviyesine ulaştı. Barajdaki toplam su hacmi 175 milyon 26 bin metreküpe çıkarken, kullanılabilir su miktarı 155 milyon 426 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Gördes Barajı'nda doluluk oranı yüzde 41 bandında. Geçen yılki yüzde 0,3 seviyesi düşünüldüğünde, bu rakam ciddi bir iyileşmeyi temsil ediyor. Balçova ve Ürkmez barajları neredeyse tam kapasiteye yaklaştı. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı da yüzde 67,9 ile yüksek doluluk grubunda yer aldı.

İzmir'in kaç günlük suyu kaldı sorusuna uzman yorumu

İZSU verileri ışığında yapılan teknik analizler, kentin 2035 yılına kadar ciddi bir su kriziyle karşılaşmayacağını ortaya koyuyor. Toplam kullanılabilir rezervin 153 milyon metreküp eşiğini aşması, önümüzdeki yaz mevsiminin su kesintisi yaşanmadan geçirilmesi açısından güven veriyor. Bu rakamlar, geçen yıl yaz aylarında baş gösteren kısıntı tartışmalarının bu sezon büyük ölçüde uzakta kalacağını gösteriyor.

Yağışlar barajları nasıl etkiledi?

Uzun yıllar ortalaması 712 kilogram olan İzmir'de, geçen yıl toplam yağış 430 kilogramda kalmıştı. Bu yıl ise sadece ocak ayında 223,7 kilogram, şubat ayında 300,3 kilogram yağış kaydedildi. Bu rakamlar, kış döneminin uzun süredir görülmemiş ölçüde verimli geçtiğini ortaya koyuyor.

Tablo olumlu olsa da uzmanlar dikkatli kullanım uyarılarını sürdürüyor. Yaz aylarında artacak tüketim ve buharlaşma, mevcut kazanımları hızla erozyona uğratabilir. Bireysel su tasarrufunun, bahar yağışlarıyla kazanılan rezervi yaza taşımanın en etkili yolu olduğunun altı çiziliyor.