2. Lig Beyaz Grup’ta kalmayı başaran Altınordu'da dönemin tamamlanmasıyla birlikte taşlar yerinden oynamaya başladı. Kulübü hem saha içinde hem de yönetim tarafında belirsizliğini koruyan bir süreç bekliyor.

Kadronun çoğu veda ediyor

Kırmızı-lacivertli ekipte mevcut kadro kadro yarı yarıya azalıyor. Takımda yer alan 26 futbolcudan tam 16’sının sözleşmesi 30 Haziran itibarıyla resmi olarak bitiyor.

Serbest kalacak isimler listesi ise şu şekilde

Abdullah Balıkuv’dan Kerim Avcı’ya, Gökhan Süzen’den Yılmaz Özeren’e kadar pek çok deneyimli ve genç oyuncu, önümüzdeki aydan sonra takımla yolları ayrılacak.

Listede ayrıca Ali Ceylan, Arda Mutlu, Berat Kalkan, Eren Tokat, Eren Altıntaş, Hamza Küçükköylü, İsmail Güven, Mitatcan Erdoğan, Sadi Karaduman, Selahattin Çankırlı, Sercan Demirkıran ve Yavuz Buğra Boyar gibi isimlerde bulunuyor.

Teknik kadronun akıbeti belirsiz

Yalnızca saha içindeki futbolcular değil, saha kenarındaki teknik ekibin de kontratları sezon sonu itibarıyla sona eriyor.

Yönetimin teknik kadroyla devam edip etmeyeceği ya da yeni bir yapılanmaya gidip gitmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Seyit Mehmet Özkan’dan finansör arıyor

Kulübün geleceğine dair en ilgi çekici haber ise başkanlık tarafından geldi. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın, kulübün geleceğini sağlama almak için bir süredir yatırımcı arayışında olduğu iddia ediliyor.

Önceki dönemlerde de benzer hamle yapan Özkan’ın, vizyonuna uygun bir finansör bulması durumunda A takımın yönetimini tamamen devretmeye sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.