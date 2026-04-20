Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni yapımı Uzak Şehir, bu hafta da ekran başındakilere heyecan dolu anlar yaşatmaya geliyor. Son haftalarda karakterler arasında iyice tırmanan gerilim, yeni bölümde adeta patlama noktasına ulaşıyor. İzleyiciler, haftanın ilk gününde ekran başına geçmeden önce yayın akışını ve hikayenin gidişatını araştırmaya başladı. Peki, Uzak Şehir yeni bölüm bu akşam var mı? Uzak Şehir 58. bölümde Meryem ne yapacak, izleme linki var mı? İşte, konakta yaşanacak büyük yüzleşmeye dair tüm merak edilenlerin yanıtı.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kanal D yayın akışıyla birlikte dizinin yayın günü ve saati netleşti. Uzak Şehir, heyecanla beklenen 58. bölümüyle 20 Nisan Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşacak. Her hafta olduğu gibi prime time kuşağında yer alan sevilen yapım, saat tam 20.00'de ekranlara gelecek. Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran dizinin yayın saatinde herhangi bir değişiklik yaşanmadı.

UZAK ŞEHİR 58. BÖLÜMDE MERYEM NE YAPACAK?

Yeni bölümün merkezinde Meryem'in atacağı adımlar yer alıyor. Konağa adım atmasıyla tüm dengeleri altüst eden Meryem, geçmişin ağır yüküyle yüzleşmek zorunda kalacak. Alya'nın ona karşı sergilediği mesafeli ve temkinli tavır, iki isim arasındaki gerilimi daha da körükleyecek. Meryem'in alacağı sürpriz kararlar sadece kendi hayatını değil, konak içindeki tüm güç dengelerini kökünden sarsacak. Diğer tarafta ise Zerrin'in beklenmedik hamlesi Demir'i köşeye sıkıştıracak. Verdiği sözlerle gerçekler arasında kalan Demir'in yapacağı tercih, hikayede yepyeni bir krizin kapısını aralayacak.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NEREDEN İZLENİR, İZLEME LİNKİ VAR MI?

Uzak Şehir dizisinin heyecan dolu 58. bölümünü canlı olarak televizyondan izlemek isteyenler saat 20.00'de Kanal D ekranlarını açabilecek. Televizyon başında olamayan veya yayını kaçıran izleyiciler ise bölüm bittikten hemen sonra dijital platformlara yönelebilecek. Dizinin tamamı, kesintisiz ve yüksek çözünürlüklü olarak Kanal D'nin resmi internet sitesi ile YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.