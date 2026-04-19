Kamu mülkiyetindeki taşınmazların ekonomiye kazandırılması amacıyla yeni bir adım daha atıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı uhdesinde bulunan ve stratejik konumlara sahip toplam sekiz gayrimenkul için satış süreci resmen başladı. İlgili kararın devletin resmi yayın organında yer almasıyla birlikte, gayrimenkul yatırımcıları ihale şartnamelerini incelemek üzere harekete geçti. Farklı bölgeleri kapsayan bu satış hamlesinin detayları netleşti.

TAŞINMAZLARIN SATIŞA ÇIKARILACAĞI İLLER BELLİ OLDU

Özelleştirme takvimine alınan taşınmazların konumları açıklandı. Hazırlanan listeye göre başkent Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki parseller yatırımcılara sunulacak. Ege Bölgesi'nde Manisa'nın Akhisar ilçesi listeye dahil edilirken, Afyonkarahisar merkezde yer alan taşınmazlar da yeni sahiplerini bekleyecek. Yatırımcılar, portföylerine uygun gördükleri farklı şehirlerdeki bu mülkler için teklif sunabilecek.

TEMİNAT BEDELLERİ AÇIKLANDI

Sürece dahil olmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken mali yükümlülükler de karara bağlandı. Gayrimenkullerin büyüklüğü ve taşıdığı özelliklere göre değişiklik gösteren şartname bedelleri yedi bin beş yüz lira ile on bin lira arasında belirlendi. İhaleye giriş için zorunlu tutulan geçici teminat bedellerinin ise üç milyon liradan başlayarak dokuz milyon liraya kadar uzandığı görüldü.

BAŞVURULAR İÇİN KRİTİK TARİHLER

Taşınmazlara talip olan kişi veya kurumlar için başvuru takvimi de netlik kazandı. Başkent Ankara'daki mülkler için teklif dosyaları en geç 12 Mayıs tarihinde idareye teslim edilecek. Bu süreyi sırasıyla Manisa'daki taşınmazlar için 13 Mayıs, Afyonkarahisar'daki gayrimenkuller için ise 14 Mayıs tarihleri takip edecek.

İHALE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Mülkiyet devri için izlenecek ihale yöntemi çok aşamalı bir yapıda kurgulandı. İlk etapta katılımcılardan kapalı zarf usulüyle ilk teklifler alınacak. Bu aşamanın ardından yatırımcılar yetkililerle pazarlık masasına oturacak. Sürecin finalinde ise pazarlık görüşmelerine devam eden katılımcılar arasında düzenlenecek olan açık artırma yöntemi uygulanarak taşınmazların nihai satışı gerçekleştirilecek.