Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin dizisi, bu akşam izleyiciyle buluşmadı. Son zamanlarda düşük reytingleriyle dikkat çeken yapımın ekranlarda olmaması dizinin takipçilerinde "final mi yaptı" endişesi yarattı. Ancak dizinin ekrana gelmeme nedeninin final kararı değil, tüm Türkiye'yi derinden sarsan trajik olaylar olduğu anlaşıldı.

SEVDİĞİM SENSİN BU AKŞAM (16 NİSAN) NEDEN YOK?

Türkiye'de son günlerde eğitim kurumlarını hedef alan peş peşe silahlı saldırılar nedeniyle ülke genelinde derin bir üzüntü hakim oldu. Toplumsal yas havası sebebiyle birçok televizyon kanalı yayın akışını güncelleyerek dizi, yarışma ve eğlence programlarının yayınına ara verme kararı aldı. Star TV ekranlarında perşembe akşamları yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisi de bu mecburi akış değişikliği nedeniyle 16 Nisan akşamı ekrana gelmedi.

OKULLARA YAPILAN SALDIRILAR TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞDU

Televizyon kanallarının eğlence yayınlarını durdurmasına neden olan olayların ilki 14 Nisan'da Şanlıurfa'da yaşandı. Bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Olayı gerçekleştiren eski öğrenci Ömer Ket'in bilinçli bir şekilde saldırıyı gerçekleştirdiği ve saklandığı yerde yakalanacağını anlayınca kendi yaşamına son verdiği açıklandı.

Bu acı olayın şoku henüz atlatılamamışken, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'tan gelen haber tüm ülkeyi yasa boğdu. Bir ortaokulda 16 yaşındaki öğrencinin düzenlediği silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Saldırganın olay yerinde müdahale edilerek etkisiz hale getirildiği bildirildi.

SEVDİĞİM SENSİN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ülke genelini sarsan bu acı gelişmelerin ardından ekranlara gelmeyen dizinin takipçileri, yeni bölümün akıbetini araştırmaya başladı. Alınan bilgilere göre Sevdiğim Sensin dizisinin yayın takvimindeki bu zorunlu aranın ardından, önümüzdeki hafta yeni bölümüyle yeniden Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkması planlanıyor.