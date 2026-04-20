Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin halkın ziyaretine açılacağını duyurdu. "23 gemi 23 liman" sloganıyla düzenlenen bu dev organizasyon kapsamında, Türkiye'nin dört bir yanındaki limanlarda bayram heyecanı yaşanacak. Özellikle çocukların ve teknoloji meraklılarının yoğun ilgi göstermesi beklenen ziyaretler için hazırlıklar tamamlandı. Peki, 23 Nisan gemi ziyaretleri saat kaçta başlıyor? Gemiler nerede ve hangi limanları ziyaret edecek? İşte konuya dair tüm merak edilenler.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GEMİ ZİYARET SAATLERİ KAÇ?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında, 23 gemi 23 Nisan Salı günü vatandaşlarla buluşacak. Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruya göre, gemiler saat 10.00 itibarıyla kapılarını ziyaretçilere açacak. Gün boyu devam edecek olan ziyaretler saat 17.00'de sona erecek. Vatandaşlar bu saat aralıklarında belirtilen limanlara giderek Türk Deniz Kuvvetlerinin gücünü temsil eden gemileri yakından inceleme fırsatı bulacak.

23 NİSAN'DA GEMİLER NEREDE VE HANGİ LİMANLARDA ZİYARET EDİLECEK?

Bayram kutlamaları çerçevesinde Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'den Marmara'ya kadar geniş bir coğrafyada gemi ziyaretleri gerçekleştirilecek. Deniz Kuvvetlerine ait unsurların demirleyeceği limanlar arasında; Sürmene, Sinop, Trabzon, Karadeniz Ereğlisi, İğneada, Dolmabahçe, İzmit, Tekirdağ, Erdek ve Çanakkale yer alıyor. Ayrıca Gökçeada, Foça, İzmir, Bodrum, Marmaris, Aksaz, Fethiye, Antalya, Alanya, Mersin ve İskenderun limanlarında da gemiler halkla buluşacak. Yavru vatan Kıbrıs'ta ise Girne ve Gazimağusa limanları ziyaret durakları arasında bulunuyor.

DENİZ KUVVETLERİ GEMİ ZİYARETLERİ ÜCRETLİ Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen bu özel etkinlik tamamen halka açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor. Her yaştan vatandaşın katılabileceği ziyaretlerde, güvenlik kontrollerinin ardından gemiler gezilebilecek. Limanlardaki bayram kutlamalarıyla birleşen bu etkinlik sayesinde özellikle çocukların denizcilik kültürünü yakından tanıması ve milli teknoloji hamlelerini yerinde görmesi hedefleniyor.