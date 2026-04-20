SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanında yaşanan, 'Adisyon' ve 'Pos' tuzağı pes dedirtti. Bir arkadaşıyla eğlenmek için müzikli mekana giden A.U., gece sonunda garsondan hesabı istedi. Bir adet şaraba 5.800 TL, şampanya 11.050 TL gibi astronomik rakamlarların yazıldığı toplamda 32 bin 700 liralık adisyonu görünce şok yaşayan A.U., hesaba itiraz etti. Yaptığı itiraz üzerine bir anda etrafını garsonların sardığı A.U., kredi kartıyla hesabı ödemek zorunda kaldı. Bir gün sonra hesap detaylarını inceleyen A.U., ödeme yaptığı pos cihazının Antalya Kepez'de bir gıda firmasına ait olduğunu görünce bir şok daha yaşadı. Olayın peşini bırakmayan A.U, asgari ücret tutarında kendisine baskıyla hesap ödeten işletme hakkında, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile vergi dairelerine şikayette bulundu.

Menüyü Gizlediler

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile vergi dairelerine verdiği şikayet dilekçesinde gecenin tüm detaylarını yazan mağdur A.U., '17 Nisan gecesi arkadaşımla birlikte söz konusu mekana gittim. Kapıdaki personel, "Burası gayet uygundur, siz eğlenmenize bakın" sözlerine güvenerek içeri girdik. Masada ne bir fiyat listesi ne de bir menü görebildik. Uygun olabileceğini düşündüğümüz içecek ve ürünleri sipariş ettik' dedi.

32 Bin 700 Liralık Hesabı Görünce Şok Olduk

Gecenin sonunda garsonu çağırarak hesabı istediğini belirten mağdur A.U.,'Masaya bırakılan 32.700 TL’lik el yazısı adisyonu görünce gözlerimize inanamadık. Bir adet şarap için 5.800 TL, şampanya için 11.050 TL gibi astronomik rakamlar yazılmış. Ben bu hesabı ödemem deyince çok sayıda personel bulunduğumuz masanın etrafını sararak bizi "psikolojik abluka" altına aldı. Yanındaki misafirine mahcup olmamak ve oluşan baskı ortamından kurtulmak için ödemeyi kredi kartıyla yaptım' diyerek yaşadığı çaresizliği anlattı.

Hesap Ödediği Pos Cihazı Antalya'da Gıda Firmasına Ait Çıktı

Skandalın en büyük boyutu ise ödeme slibi incelendiğinde ortaya çıktı. İzmir Konak’ta hizmet veren mekanın, ödemeyi 450 kilometre uzaklıktaki Antalya / Kepez adresine kayıtlı bir gıda şirketine ait POS cihazından geçtiği belirlendi. Bu durumun, vergi denetiminden kaçmak ve hasılatı gizlemek amacıyla yapılan bir "paravan POS" oyunu olduğu iddia ediliyor.

Fazla Alınan Param İade Edilsin

Dolandırılan bir vatandaş olarak yasal girişimlerini ve şikayet hakkını kullandığını belirten A.U., 'İzmir Vergi Dairesi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne yaptığım şikayette işletmenin geriye dönük tüm POS kayıtlarının incelenmesini ve benim gibi gasp edilenlerin parasının iade edilmesini talep ettim. İzmir'in vergisini başka iller üzerinden "buharlaştıran" ve vatandaşı misafirinin önünde köşeye sıkıştıran bu düzene karşı yetkililerin nasıl bir adım atacağı bende merakla bekleniyor' dedi.