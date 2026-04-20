Trendyol Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda şampiyonluk düğümünü çözecek olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için geri sayım hızlandı. Kritik randevu öncesi sarı-kırmızılı cephede en çok merak edilen konu, yıldız transfer Victor Osimhen'in sahada olup olmayacağı yönünde. Gençlerbirliği maçında takımı yalnız bırakmayan ancak sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen golcü oyuncunun dev maça yetiştirilmesi için yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Alınacak sonucun şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyeceği haftada, taraftarlar golcü oyuncudan gelecek habere kilitlendi. Peki, Osimhen derbide oynayacak mı? Victor Osimhen'in sakatlığı geçti mi, maçta süre alacak mı? İşte, Florya'dan gelen en sıcak gelişmeler.

OSIMHEN GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray muhabiri Kutlu Akpınar'ın paylaştığı son bilgilere göre, Nijeryalı yıldızın pazar günü oynanacak zorlu derbide sahada olma isteği oldukça yüksek. Akpınar, Osimhen'in dev maçta süre almasını beklediklerini ancak fiziksel olarak yüzde yüz hazır bir durumda sahaya çıkmayacağını aktardı. Yıldız ismin derbide kaç dakika görev alacağı veya oyuna sonradan mı dahil olacağı, maç saati yaklaştıkça belli olacak.

VICTOR OSIMHEN DERBİDE İLK 11'DE BAŞLAYACAK MI?

Sağlık heyeti, golcü oyuncuyu dev randevuya yetiştirmek için özel bir çalışma programı hazırladı. Osimhen, maç gününe kadar ekstra antrenmanlar eşliğinde hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Okan Buruk'un taktik planlarında kilit bir öneme sahip olan oyuncunun ilk 11'de mi başlayacağı yoksa hamle oyuncusu olarak mı değerlendirileceği cuma günü yapılacak son testlerle netlik kazanacak. Uygulanacak kritik sağlık kontrollerinin ardından yıldız futbolcu için nihai karar verilecek.

GALATASARAY DERBİYE 4 PUANLIK AVANTAJLA ÇIKIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolundaki en zorlu virajlardan biri olan derbiye ezeli rakibinin 4 puan önünde lider olarak çıkıyor. Puan tablosundaki bu fark, Galatasaray'a deplasmanda daha stratejik bir oyun kurgulama imkanı tanıyor. Yüzde yüz hazır olmasa dahi Osimhen'in kadroda yer alması, rakip savunma üzerinde büyük bir psikolojik baskı yaratıyor. 2025-2026 sezonunun şampiyonunu belirleme niteliği taşıyan bu kritik karşılaşmada, yıldız forvetin kısıtlı sürede vereceği katkı büyük önem taşıyor.