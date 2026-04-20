Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nde, mutlak butlan üzerinden eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyaset sahnesine geri döneceği senaryonun kulisleri parti içinde konuşulmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kazan kaynıyor

Bir süredir parti içi tartışmalara ve ciddi polemiklere sahne olan Cumhuriyet Halk Partisi’nde mevcut genel başkan Özgür Özel’in seçildiği 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yargıda istinaf süreci devam ederken, özellikle CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın siyasetçilerin harekete geçecekleri ve gelecek süreç içerisinde yeniden parti içinde organize olabileceği öne sürüldü.

CHP’de Kılıçdaroğlu’nu destekleyen milletvekilleri var

Ayrıca, CHP’nin TBMM’deki meclis grubunda Kılıçdaroğlu’nun gelmesini savunan milletvekillerinin sayısının fazla olduğu öğrenilirken, genel merkezde yaşanacak olası bir değişimde yönetim kadrosunun başta aşağı yeniden şekillenerek, CHP’nin Özel döneminde uyguladığı birçok politikanın da yeni yönetim tarafından tekrardan gözden geçirileceği öğrenildi.

Özel ve ekibi Ankara’dan yer mi bakıyor?

Öte yandan, Özel yönetimindeki CHP’nin mevcut genel merkezinin ise ‘mutlak butlan’ kararına karşı hazırlık yürüttüğü ve söz konusu kararın alınması halinde yeni bir siyasi parti ile yola devam edecekleri, ihtimal dahilinde kullanılmak üzere Ankara’da yer baktıkları iddia edildi.