Hafta ortasında meydana gelen ve tüm Türkiye'yi derinden sarsan elim olayların ardından ekranlarda pek çok dizi yeni bölümlerini iptal ederek tekrar bölümleriyle ya da sinema filmleriyle ekrana geldi. Hal böyle olunca gözler, Anadolu'nun sıcacık hikayesini anlatan Gönül Dağı dizisine çevrildi. Seyirciler, güncellenen 214. bölüm özetinin ardından dizinin kendi gününde ekranda olup olmayacağını öğrenmeye çalışıyor. Kanaldan gelen son yayın akışı bilgileri durumu netleştirirken, izleyiciler Gönül Dağı yeni bölüm bu akşam yayınlanacak mı sorusuna odaklandı.

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI, 18 NİSAN YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Türkiye'yi yasa boğan şiddet olayları nedeniyle hafta başından bu yana pek çok kanal yayın akışında anlık güncellemeler yaptı. TRT 1'in rekortmen dizisi Gönül Dağı'nın durumu da bu bağlamda en çok sorulan soruların başında yer aldı. TRT 1'in 18 Nisan 2026 Cumartesi gününe ait güncel yayın akışına bakıldığında, dizinin bu akşam kendi saatinde ekranlara gelmesi planlanıyor. Fakat ülkenin içinde bulunduğu hassas durum göz önüne alındığında, kanal yönetiminin ilerleyen saatlerde son dakika bir yayın değişikliğine gitme ihtimali de tamamen masadan kalkmış değil.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanalın mevcut yayın planında son dakika bir değişiklik yaşanmazsa, izleyiciler dizinin yeni bölümüne bu akşam kavuşacak. Aksi bir resmi karar duyurulmadığı sürece, dizinin saat 20.00'de özet bölümüyle, hemen ardından da yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

GÖNÜL DAĞI 214. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölüm özetine göre Gedelli kasabası hiç beklenmedik, dondurucu bir soğuk hava dalgasına teslim oluyor. Kasaba halkı bu zorlu durumdan kurtulmak ve ekinlerini kurtarmak için çareyi Ciritçi'den yardım istemekte buluyor. Amcaoğulları ise tam o sırada roket çalışmaları için yetiştirmeleri gereken kritik bir raporla boğuştuğundan kasabalıya el uzatamıyor. Tüm çarelerin tükendiği sanılırken sahneye Cemile, Selma ve Asuman çıkıyor. Üçlü, kasabanın tüm mahsullerini bu amansız dondan kurtarmak için kolları sıvayarak yepyeni bir icat yapmaya girişiyor.