Ülke gündeminde yaşanan sarsıcı gelişmeler ve hakim olan yas havası nedeniyle birçok televizyon kanalı yayın akışında mecburi değişikliklere gitti. Bu durum, her perşembe akşamı NOW TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Halef dizisinin takipçilerini de endişelendirdi. Dizinin bugün ekrana gelmesi beklenen yeni bölümüyle ilgili herhangi bir erteleme kararı alınıp alınmadığı internette en çok sorgulanan konuların başında geldi.

HALEF YENİ BÖLÜM BU AKŞAM VAR MI?

Son günlerde yaşanan üzücü olaylar sebebiyle bazı dizilerin yayın akışından çıkarılması, sosyal medyada "Halef bugün yayınlanmayacak mı?" sorusunu gündeme taşıdı. Ancak dizinin hayranlarını sevindirecek haber gecikmeden geldi. Sevilen yapımın yayın takviminde herhangi bir aksama olmadığı ve dizinin bu akşam izleyicisiyle buluşmaya hazırlandığı öğrenildi.

16 NİSAN NOW TV YAYIN AKIŞI: ERTELEME YOK

İzleyiciler Halef yeni bölümün ekrana gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Yayın akışına göre dizinin yayın gününde bir değişiklik olmayacak. Yapım şirketinden veya NOW TV yönetiminden de herhangi bir iptal ya da zorunlu ara kararı duyurulmadı. Bu gelişme, dizinin planlandığı şekilde kendi saatinde ekranlarda olacağını kesinleştirdi.

HALEF'İN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Sosyal medyada yayılan "yeni bölüm haftaya kaldı" iddialarının asılsız çıkmasıyla birlikte gözler bu akşam yayınlanacak olan kritik sahnelere çevrildi. Her hafta reyting listelerinde üst sıralarda yer alan dizinin yeni bölümünde; karakterler arasındaki dengelerin değişeceği ve hikayenin seyrini etkileyecek büyük sırların açığa çıkacağı belirtiliyor. Yeni bölüm, saat 20.00 itibarıyla ekranda olacak.