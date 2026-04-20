Brent petrolün varil fiyatı, Asya işlemlerinin erken saatlerinde yaklaşık yüzde 6 artarak 96 dolar seviyesine yükseldi. Artan jeopolitik riskler enerji piyasalarında yukarı yönlü baskı oluşturdu. ABD doları ise cuma günü yaşadığı sert düşüşün ardından yeniden yükselişe geçerek, gerilimin artmasıyla toparlandı.

Salı gününe kadar devam etmesi beklenen ateşkesin giderek daha kırılgan bir hal aldığı ifade edilirken, piyasalarda diplomatik çözüm beklentisi sürüyor.

Piyasada dalgalanmalar başladı

S&P 500 vadeli işlemleri ABD’de yüzde 0,7 gerilerken, endeks cuma günü rekor seviyeden kapanmıştı. Asya-Pasifik piyasalarında karışık bir görünüm öne çıktı; Avustralya borsası yüzde 0,5 düşerken, Nikkei 225 yüzde 0,7 yükseldi. Cuma günü yükseliş kaydeden tahvil piyasalarında ise geri çekilme görüldü.

Anlaşmaya varılamamıştı

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılarla bölgeye yayılan çatışmalar, 8 Nisan’da ABD ile İran arasında varılan ateşkesle durdurulmuştu. Washington ve Tahran yönetimleri, 11 Nisan’da Pakistan aracılığıyla İslamabad’da bir araya gelmiş, ancak görüşmelerin anlaşma sağlanamadan sona erdiğini duyurmuştu.

Donald Trump ise bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD heyetinin yarın akşam yeniden müzakereler için İslamabad’a gideceğini belirterek, “Oldukça adil ve makul bir teklif sunuyoruz. Kabul edilmemesi halinde ABD, İran’daki enerji tesisleri ve köprüleri hedef alacaktır” ifadelerini kullandı.