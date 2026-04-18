Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen yürek burkan okul saldırıları tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğarken, televizyon kanalları da yayın planlarında önemli değişikliklere gitti. Pek çok dizi ve eğlence programı yaşanan bu acı günlerde ekranlara ara verdi. Bu durumdan etkilenen yapımlardan biri de cuma akşamlarının iddialı dizisi Taşacak Bu Deniz oldu. Son bölümde karakterlerin ölümle burun buruna geldiği heyecan dolu sahnelerin ardından izleyiciler, "Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yayınlandı mı, bu akşam neden yok" sorusunun cevabını bekliyor. TRT 1'in yayın akışını güncellemesiyle birlikte sevilen dizinin yeni yayın tarihi de netleşti.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM VAR MI, NEDEN YOK?

Ülke genelinde yaşanan sarsıcı şiddet olayları sonrası birçok dizinin yeni bölümleri yayınlanmıyor. Kanallar genellikle tekrar bölümlerini ekrana getirirken, bazıları da akışlarına sinema filmlerini dahil ediyor. TRT 1 yönetimi de toplumsal hassasiyeti göz önünde bulundurarak Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünü bu hafta ekrana getirmeme kararı aldı. Dizinin yayın saatinde kanal akışına "Rafadan Tayfa: Kapadokya" adlı sinema filmi eklendi.

TAŞACAK BU DENİZ 25. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yayın akışındaki bu zorunlu değişikliğin ardından gözler dizinin yeni tarihine çevrildi. Sevilen yapımın ertelenen 25. bölümünün, milli yas havasının dağılmasının ardından, önümüzdeki hafta 24 Nisan Cuma günü TRT 1 ekranlarında kendi saatinde izleyiciyle buluşması bekleniyor.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin ekrana gelen son bölümünde adeta nefesler tutuldu. Esme’nin Şerif’ten boşanması Koçari'de coşkuyla kutlanırken, bu durum Şerif cephesinde büyük bir kıyametin fitilini ateşledi. Şerif, Koçarilerin Rusya’daki soğuk hava deposunu patlatıp köyün suyunu zehirleyerek acımasız bir intikam hamlesi yaptı. Adil'i Rusya'da ölümcül bir tuzağa çekerken, Esme'yi çok uzaklara kaçırmanın hazırlıklarına başladı. Öte yandan Esme ve Adil birbirlerini anlayarak sevmeyi öğrenirken, Şerif'i parmaklıklar ardına göndermeye çok yaklaştı. Esme'nin, Zarife'nin de çocuk satma işine karıştığını öğrenmesi ise bölümde büyük bir şok etkisi yarattı.

Eleni cephesinde de sular durulmadı. Kendi DNA testini gizlice yapma kararı alan Eleni, Oruç'u gerçekleri itiraf etmeye zorladı. Yayla evinde İso ve Fadime tüm korkularını birbirlerine açarak yakınlaştı. İso'nun çocukluk çizimi olan "uçan atmaca", Rusya'daki tuzakta Adil ve Oruç'un da karşısına çıkarak büyük bir gizemi araladı. Şerif'in Koçarileri yok etmek için başlattığı bu zehirli savaş, hiç beklemediği bir şekilde kendi adamlarını da vurdu. Bölümün finalinde Esme, İso ve Oruç'un zehirlenerek ölümün kıyısına gelmesi izleyiciyi büyük bir merakta bıraktı.