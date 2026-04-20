SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargıtay, son dönemde artan "tasarrufun iptali" ve "alacak" davalarını yakından ilgilendiren bir uyuşmazlığı karara bağladı. Dava konusu olayda, alacağını tahsil edemeyen davacı taraf, borçlunun adına kayıtlı taşınmazları dava sürerken başkalarına devretme hazırlığında olduğunu ileri sürerek mahkemeden ihtiyati tedbir talep etti.

Yerel Mahkemenin Kararı Bozuldu

İlk derece mahkemesinin "ispatlanamadığı" gerekçesiyle reddettiği ihtiyati tedbir talebi, dosyanın Yargıtay’a taşınmasıyla yeni bir boyut kazandı. Yargıtay, yerel mahkemenin kararını hatalı bularak, davanın etkinliğini yitirmemesi ve alacaklının ileride telafisi imkansız zararlara uğramaması için taşınmazların devrinin engellenmesi gerektiğine hükmetti.

"Yaklaşık İspat" Yeterli Sayıldı

Kararın en dikkat çekici noktası, ihtiyati tedbir için "tam ispat" yerine "yaklaşık ispatın" yeterli görülmesi oldu. Yargıtay, alacaklının iddiasının haklılığına dair sunulan delillerin, mülkiyetin başkasına devrini engellemek için yeterli bir karine teşkil ettiğini vurguladı. Bu sayede, dava sonuçlanana kadar taşınmazların "üçüncü kişilere devrinin önlenmesi" amacıyla tapu kaydına şerh konulmasına karar verildi.

Hukukçular Ne Diyor?

Hukukçular, bu kararın alacaklılar için bir "can simidi" olduğunu belirtiyor. Borçluların dava sürecini uzatarak mal varlıklarını elden çıkarmasının önüne geçilecek olması, yargıya olan güveni de pekiştiriyor. Karar uyarınca, ihtiyati tedbir kararı verilmesi için davanın temelindeki alacağın varlığına dair güçlü bir şüphenin oluşması yeterli sayılacak.

Kararın Öne Çıkan Başlıkları:

-Mal Kaçırma Girişimi Engellendi: Borçlunun taşınmazları üçüncü kişilere satarak icra takibini sonuçsuz bırakma ihtimali ortadan kaldırıldı.

-Tapu Kaydına Şerh: Davaya konu taşınmazların tapu kayıtlarına ihtiyati tedbir şerhi işlenerek hukuki güvence sağlandı.

-Alacaklı Haklarının Korunması: Mahkemenin "mülkiyet hakkı" kadar "alacak hakkını" da korumakla yükümlü olduğu tescillendi. Bu karar, benzer nitelikteki binlerce dava için bağlayıcı bir nitelik taşıyacak ve alacaklıların yargı yoluyla haklarını ararken daha güçlü bir koruma kalkanına sahip olmalarını sağlayacak.