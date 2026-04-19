Emekliler, maaşlarını farklı kurumlara taşıyarak elde edebilecekleri en avantajlı fırsatları yakalamak için güncel banka promosyonlarını yakından takip ediyor. Nisan ayı itibarıyla Ziraat Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, İş Bankası, Akbank ve TEB gibi bankalar kampanyalarını peş peşe güncelledi. Rekabetin kızışmasıyla birlikte bir bankanın 1 aylık özel kampanya ile ödenecek toplam tutarı 40 bin TL seviyesine yükseltmesi, en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi sorusunu gündemin ilk sırasına taşıdı. Maaş dilimleri, verilen taahhüt süreleri ve kredi kartı gibi ek ürün kullanımlarına göre değişen nakit promosyon ödemelerinde rakamlar rekor seviyelere ulaştı.

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKA HANGİSİ?

Milyonlarca emeklinin gelirini artırmak için başvurduğu promosyon yarışında rakamlar her geçen gün yenileniyor. Sadece nakit ödemelerle sınırlı kalmayan bankalar; kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı, harcama sözü veya ek ürün kullanımı gibi şartları yerine getiren emekliler için toplam fayda tutarlarını katlıyor. 15 Nisan'da başlayan özel bir kampanya ile bir banka, emeklilere sunduğu toplam faydayı 40 bin TL sınırına dayandırdı. QNB Finansbank 31 bin TL, Yapı Kredi 30 bin TL, ING Bank ise ek avantajlarla 32 bin TL seviyesine çıktı. Akbank ise ek koşullar ve ödüllerle sağladığı toplam faydayı 100 bin TL'ye kadar ulaştırdı.

İŞTE BANKA BANKA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

Emekliler için en avantajlı seçeneği belirlemek, bankaların sunduğu ana ve ek promosyon tutarlarını karşılaştırmaktan geçiyor. İşte bankaların güncel ödeme tabloları:

Ziraat Bankası: Maaş aralığına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında ödeme yapıyor. 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL tutarındaki en yüksek baremden faydalanıyor.

Akbank: Maaşını taşıyanlara 20.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriyor. Kredi kullanımı ve harcama sözü gibi ek koşullarla toplam fayda 100.000 TL'ye çıkabiliyor.

İş Bankası: 15.000 TL nakit promosyon imkanı sağlarken, bankanın sunduğu ek avantajlarla birlikte bu rakam 25.000 TL'yi buluyor.

QNB Finansbank: 30 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli olan yeni kampanyasıyla müşterilerine 31.000 TL'ye varan ödeme gerçekleştiriyor.

Yapı Kredi: SGK emeklilerini hedefleyen güncel kampanyası kapsamında 30.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.

ING Bank: Herhangi bir ek koşul aramadan 15.000 TL'ye kadar promosyon imkanı tanıyor. Ek avantajların kullanılması halinde toplam ödeme 32.000 TL'ye ulaşıyor.

Garanti BBVA: Nisan ayı boyunca devam edecek kampanyasında 15.000 TL nakit promosyon sunuyor. Bonus ve ek hizmetlerle toplam ödül 25.000 TL'ye varıyor.

Denizbank: 12.000 TL nakit promosyon veriyor. Ek ürün kullanımlarını tercih eden müşteriler için toplam ödeme 27.000 TL seviyesine yükseliyor.

TEB: 12.000 TL ana promosyon tutarı belirleyen banka, fatura talimatı sözü verenlere 9.000 TL ek ödeme sağlayarak toplam bedeli 21.000 TL'ye çıkarıyor.