Başarılı kurgusuyla korku ve gerilim türüne yeni bir soluk getiren From dizisi, dördüncü sezon prömiyerini gerçekleştirerek ekranlara iddialı bir dönüş yaptı. Kasaba halkının hayatta kalma mücadelesi ve karşılaştıkları yeni tehditler izleyicide büyük bir heyecan yarattı. İlk bölümün gerilimi henüz tazeyken, serinin hayranları şimdiden sonraki haftanın detaylarını araştırmaya başladı. Hikayenin yönünü belirleyecek olan kritik eşik için geri sayım sürerken, yeni sezonun kaç bölüm süreceği ve büyük finalin hangi tarihte yapılacağı da netleşti.

FROM 4. SEZON 2. BÖLÜM NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAYINLANACAK?

İlk bölümüyle 19 Nisan Pazar günü seyirciyle buluşan gizem dolu yapım, haftalık yayın formatını bu sezon da koruyor. Yapımcı ekipten gelen resmi açıklamalara göre, dizinin gidişatında önemli ipuçları barındıran From 4. sezon 2. bölümü, 26 Nisan 2026 Pazar günü ekranlardaki yerini alacak. İzleyiciler, her yeni bölümde kasabanın sır perdelerinin biraz daha aralanmasına ve aynı zamanda yeni soru işaretlerinin doğmasına tanıklık edecek. Sezonun hikaye örgüsünde ikinci bölümün oldukça kritik bir eşik olduğu ifade ediliyor.

FROM 4. SEZON YAYIN TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Karanlık kasabanın sırlarını çözmek için ekrana kilitlenen izleyiciler için dördüncü sezonun tam yayın takvimi de netlik kazandı. Toplam 10 bölümden oluşan yeni sezon, yaz aylarına doğru adım adım sezon finaline yaklaşacak. Dizi, 21 Haziran 2026'da yayınlanacak 10. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara kısa bir veda edecek.

İşte From 4. sezon resmi yayın planı:

Bölüm: 19 Nisan 2026 Pazar

Bölüm: 26 Nisan 2026 Pazar

Bölüm: 3 Mayıs 2026 Pazar

Bölüm: 10 Mayıs 2026 Pazar

Bölüm: 17 Mayıs 2026 Pazar

Bölüm: 24 Mayıs 2026 Pazar

Bölüm: 31 Mayıs 2026 Pazar

Bölüm: 7 Haziran 2026 Pazar

Bölüm: 14 Haziran 2026 Pazar Bölüm (Sezon Finali): 21 Haziran 2026 Pazar