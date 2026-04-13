Özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı karakterle Türk televizyon tarihine kazınan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken radikal bir karar alarak ekranlara veda etmişti. Kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara yardım eli uzatan Özçelik, yıllar sonra gelen bu yeni oyunculuk haberiyle televizyon dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın kulis bilgileriyle ortaya çıkan bu geri dönüş, hem sanatçının hayranlarını sevindirdi hem de yeni projenin detaylarını gündeme taşıdı.

GAMZE ÖZÇELİK YENİDEN Mİ OYUNCULUĞA BAŞLIYOR?

Son olarak 2018 yılında Mehmetçik Kut'ül Amare dizisiyle izleyici karşısına çıkan Gamze Özçelik, verdiği uzun aranın ardından oyunculuğa resmen geri dönüyor. Yıllardır sanat dünyasından bilinçli bir şekilde uzak durarak enerjisini tamamen insani yardım faaliyetlerine harcayan Özçelik, kendisini yeniden setlere çekecek o özel projeyi buldu ve anlaşmaya vardı. Çekimlerin önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor.

GAMZE ÖZÇELİK HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Özçelik'in yıllar süren ekran sessizliğini bozacağı yeni projesi, TRT'nin dijital platformu tabii için hazırlanan ve kod adı "Operasyon Alesta" olan dizi olacak. Güçlü bir prodüksiyon altyapısına sahip olan bu özel yapımda, Gamze Özçelik hikayenin başrolünü üstlenerek izleyicisiyle yeniden buluşacak.

YENİ DİZİSİNDE HANGİ ROLÜ CANLANDIRACAK?

Ünlü oyuncu, Operasyon Alesta dizisinde Afrika'da görev yapan idealist bir Türk mühendisi olan "Zeynep" karakterine hayat verecek. Senaryodaki bu rolün, Özçelik'in gerçek hayatta Afrika'da ve çeşitli coğrafyalarda yürüttüğü yardım faaliyetleriyle büyük paralellikler taşıması projenin en dikkat çekici detayı olarak öne çıkıyor.

OPERASYON ALESTA OYUNCULARI KİMLER, DİZİYİ KİM DESTEKLİYOR?

Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut'un oturduğu ve senaryosunu Onur Böber'in kaleme aldığı dizi, arkasına aldığı kurumsal destekle de adından söz ettiriyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının doğrudan destek verdiği yapımda Gamze Özçelik'e eşlik edecek dev kadroda şu isimler yer alıyor:

Cem Bender

Onur Seyit Yaran

Fırat Çelik

Aslıhan Güner

Ersin Arıcı

Mehmet Bozdoğan

Meltem Akçöl