Son Mühür- İzmir’in su kaynaklarındaki son durum, beklenen yağışların ardından yüzleri güldüren cinsten. İZSU (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından paylaşılan güncel veriler, 2026 yılının ilk aylarındaki yağışların barajlardaki doluluk oranlarını geçtiğimiz yıla oranla ciddi ölçüde artırdığını ortaya koydu.

İşte İzmir'in can damarı olan barajlardaki son durum ve çarpıcı değişimler:

Tahtalı’da büyük yükseliş

İzmir’in en kritik su kaynağı olan Tahtalı Barajı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde alarm verirken bu yıl bambaşka bir tablo çiziyor. 2025 yılında doluluk oranı yüzde 15,73 seviyelerine kadar gerileyen baraj, 20 Nisan 2026 itibarıyla yüzde 53,74 doluluğa ulaştı. Kullanılabilir su hacmi ise yaklaşık 45 milyon metreküpten 154 milyon metreküpe çıkarak güven tazeledi.

Balçova ve Ürkmez barajları tam kapasiteye yaklaştı

Balçova Barajı: Geçen yıl yüzde 40 seviyelerinde seyrederken, bu yıl yüzde 99,33 ile neredeyse tamamen dolmuş durumda.

Ürkmez Barajı: Yüzde 26,42 olan doluluk oranını yüzde 98,36’ya çıkararak bölgedeki su ihtiyacını garanti altına aldı.

Gördes ve Alaçatı Kutlu Aktaş’ta umut veren veriler

Manisa hattından İzmir’e su sağlayan Gördes Barajı, geçen yılın dip seviyesi olan yüzde 5,55'ten yüzde 40,75’e yükseldi. Tatil beldelerinin su yükünü taşıyan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ise yüzde 17,36 olan doluluk oranını yüzde 80,58’e taşıyarak yaz sezonu öncesi rahat bir nefes aldırdı.