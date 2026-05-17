Müzik ve podcast dinleme alışkanlıklarının merkezinde yer alan dijital platform, son güncellemeleriyle dikkat çekiyor. Bağlantı yavaşlamalarının ardından kullanıcılar, ikonik yeşil simgenin yerine parlak bir disko topunun geldiğini fark etti. Uygulamayı telefon veya bilgisayarlarında açan müzikseverler hemen "Spotify logosu neden değişti?" ve "Spotify disko topu ne demek?" sorgularına yanıt aramaya başladı. Peki, herkesin konuştuğu yeni Spotify logosu kalıcı mı değişti? İşte o tasarımın arkasındaki ayrıntılar...

SPOTIFY LOGOSU NEDEN DEĞİŞTİ?

Spotify'da yaşanan bu görsel değişimin arkasında platformun özel bir kutlama etkinliği yatıyor. "Spotify Editörleri 20. Yılı Kutluyor" temasıyla hayata geçirilen bu yenilik, uygulamanın sektördeki 20. yaşına özel olarak tasarlandı. Kullanıcıların favori şarkıcılarına ve podcast yayınlarına ulaştığı ana ekrandaki bu farklılığın, geçici bir kutlama konsepti mi yoksa kalıcı bir marka kimliği değişimi mi olduğu konusunda ise platform cephesinden henüz net bir resmi açıklama gelmedi.

SPOTIFY DİSKO TOPU NE DEMEK?

Platformun 20. yıl kutlamaları kapsamında tercih ettiği disko topu, doğrudan eğlence ve müzik dünyasını sembolize ediyor. Parti ve kutlama havasını uygulamaya taşımak isteyen tasarım ekibi, müziğin birleştirici gücünü, ritmini ve eğlence sektörünün dinamizmini disko topu ile yansıtmayı seçti.

SPOTIFY YILIN PARTİSİ LİSTESİ NASIL BULUNUR?

Logo değişikliğiyle birlikte gelen özel müzik listelerine ulaşmak da oldukça kolay. Spotify'ın bu kutlamaya özel hazırladığı "Yılın Partisi" çalma listesini görmek isteyenlerin öncelikle uygulamayı en son sürüme güncellemesi şart. Güncelleme işlemini tamamlayan kullanıcılar, ana sayfanın üst bölümünde beliren "Yılın Partisi" sekmesine tıklayarak özel listelere erişebiliyor. Ayrıca bu bölümün hemen ardından gelen "2026 Özetim" sekmesi üzerinden, platformun hazırladığı diğer özel içeriklere ve kişiselleştirilmiş müzik verilerine de kolayca ulaşılabiliyor.