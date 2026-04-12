SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Bornova’da yaşandığı öne sürülen olayda, bir kadının bilincinin yerinde olmadığı sırada uyku ilacı verilerek cinsel saldırıya uğradığı ve bu olay neticesinde hamile kaldığı iddia edildi. Mağdur kadının avukatı İbrahim Kambur, şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

"İLAÇLI TUZAK VE SİNSİ TAKİP"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesiyle korkuç tuzak ortaya çıktı. İddiaya göre şüpheli A.P, mağdur E.G.’yi uzun süre takibe alarak güvenini kazandı. Bir akşam yemeği sonrası alkolün de etkisiyle araç kullanmak istemeyen E.G., şüphelinin "Sadece dinlenirsin, sana değer veriyorum" vaatlerine inanarak konaklamayı kabul etti. Ancak o gece, iddialara göre korkunç bir plana sahne oldu.

"HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYOR!"

Mağdur İ.Ç.’nin avukatı İbrahim Kambur, müvekkiline çok kuvvetli bir uyku ilacı (Imovane) içirildiğini belirttiği dilekçesinde, "Müvekkilim o gece şüphelinin cinsel taleplerini sert bir dille reddetmiş ve uykuya dalmıştır. Ancak sabah uyandığında gözlerinde aşırı yanma ve ağır bir bitkinlik hissetmiştir. Müvekkilim, bilinci yerinde değilken, ağır uyku halindeyken saldırıya uğramıştır. Kendisi hiçbir birliktelik yaşanmadığını sanırken, bir ay sonra gelen hamilelik haberiyle dünyası başına yıkılmıştır" satırlarında yer verdi.

"MESAJLARDAKİ İLAÇ FOTOĞRAFI DELİL OLDU"

Avukat Kambur, şüphelinin suçunu gizlemeye çalıştığını ancak mesaj kayıtlarının gerçeği ortaya koyduğunu ifade etti. Şüphelinin, müvekkiline sürekli "regl olup olmadığını" sormasının şüpheleri artırdığını belirten Kambur, müvekkilinin hamile olduğunu öğrenmesi üzerine şüphelinin suçunu itiraf eder nitelikte cevaplar verdiğini ve kullanılan ilacın fotoğrafını bizzat kendisinin gönderdiğini dile getirdi.

"ADALETE GÜVENİYORUZ"

Müvekkilinin psikolojik olarak çöküş yaşadığını ve tedavi sürecinin aksadığını belirten Avukat İbrahim Kambur, "Bu, sadece vücut dokunulmazlığına değil, bir insanın geleceğine ve iradesine yapılmış haince bir saldırıdır. Nitelikli cinsel saldırı ve hürriyeti tahdit suçlarından hak edilen cezanın verilmesi için davanın sonuna kadar takipçisi olacağız," dedi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.