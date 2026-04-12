Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Konak Belediyesi tarafından organize edilen Dario Moreno Sokak Şenliği, İzmir’in tarihi dokusunu modern bir eğlence anlayışıyla harmanlayarak binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Kentin sembol isimlerinden, dünyaca ünlü sanatçı Dario Moreno’nun doğum yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlik, Karataş’ın ikonik sokaklarında nostalji rüzgarları estirdi. 7’den 70’e her kesimden İzmirlinin yoğun katılım gösterdiği şenlik, sadece bir anma etkinliği değil, aynı zamanda kentin kültürel mirasına sahip çıkan dev bir sokak festivaline dönüştü. Müzik seslerinin tarihi binaların arasında yankılandığı bu özel gün, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

Karataş sokaklarında müzik ve dansın büyülü buluşması

Etkinlik programı, gün boyu süren yüksek tempolu performanslarla İzmir’in dört bir yanından gelen misafirleri büyüledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’nın Özlem Menokan ile sergilediği performans, Karşıyaka Belediyesi Bandosu’nun Hüseyin Çetin yönetimindeki coşkulu geçişi ve Konak Kültür Orkestrası’nın Deniz Aygül Araal ile Uğur Sayınbatur eşliğindeki sunumları, katılımcıları 60’lı ve 70’li yılların altın hitlerine götürdü. DJ Büşra Çakmakcı’nın retro seçkileriyle eğlencenin dozu artarken, Burak Özçelik liderliğindeki Tangoizm Dans Atölyesi’nin estetik şovları sokağı adeta bir açık hava sahnesine çevirdi.

Vintage ruhu ve kostüm yarışmasıyla geçmişe yolculuk

Şenlik alanında kurulan "Vintage Pazarı", antika tutkunları ve koleksiyonerler için odak noktası haline geldi. Geçmişin ruhunu taşıyan retro objelerin sergilendiği stantlar büyük ilgi görürken, günün en çok konuşulan anlarından biri kostüm yarışması oldu. Dönem kıyafetleriyle şenliğe katılan vatandaşlar, sergiledikleri zarafet ve yaratıcılıkla büyük alkış topladı. Her köşesi fotoğraf karesini andıran şenlikte, İzmir’in çok sesli ve çok kültürlü yapısı Dario Moreno’nun neşeli mirasıyla bir kez daha hayat buldu.

Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu: "Sanatla yaşayan bir Konak inşa ediyoruz"

Vatandaşların coşkusuna ortak olan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, etkinlikte yaptığı konuşmada kültürel belediyecilik vurgusu yaptı. İzmir aşığı Dario Moreno’nun sesinin hala bu sokaklarda yankılandığını belirten Başkan Mutlu, sanat ve kültürün Konak’ın her hücresine nüfuz etmesi için çalıştıklarını ifade etti. "Bu hayalimiz sizlerin desteğiyle her geçen gün biraz daha gerçeğe dönüşüyor" diyen Mutlu, dünyaca tanınan bir sanatçının hatırasını bu denli büyük bir enerjiyle yaşatmanın gurur verici olduğunu söyledi ve şenliğin her yıl daha da büyüyerek gelenekselleşeceği müjdesini verdi.

İzmirlilerden tam not: "Eskiye olan özlemimizi giderdik"

Şenliğe katılan vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirirken bu tarz etkinliklerin kentin sosyal yaşamına kattığı değere dikkat çekti. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler, nostalji dolu atmosferin kendilerini günlük stresin ötesine taşıdığını vurguladı. Hülya Kayalar, beklentilerinin çok üzerinde bir kalabalık ve coşkuyla karşılaştıklarını belirtirken; Kübra Kalabalık, mahallesinde böyle bir hareketliliğin yaşanmasının bölge ekonomisine ve ruhuna can suyu olduğunu ifade etti. Deniz Karakaya ise İzmir’in simgelerinden birini bu denli profesyonel bir organizasyonla anmanın vefalı bir yaklaşım olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.