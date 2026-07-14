Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig’de yaptığı değişiklik kapsamında geçici madde 1’i yürürlüğe koydu. Altınordu FK, TFF tarafından belirlenen süre içerisinde lige katılım formu ve gerekli belgeleri sisteme yüklememesi ile 3 Temmuz 2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul’da 2026-2027 sezonunda profesyonel liglere katılmama kararı alması nedeniyle kulübün talebi doğrultusunda 2. Lig’den 3. Lig’e düşürülmesine karar verildi.

"Altınordu Son Mühür'e konuştu"

İzmir temsilcisi artan maliyetler ve ekonomik krizden dolayı lige katılım göstermedi. Başkan Seyit Mehmet Özkan’ın yatırımcı arayışı sonuçsuz kaldı. Altınordu'nun sportif direktörü Ozan Bilgir, Son Mühür'e yaptığı özel açıklamalarla İzmir temsilcisinin neden ligden çekildiğini anlattı.

“Kırmızı Şeytanlar’da yaprak dökümü”

Türk futbolunun altyapılardaki lokomotifi Altınordu, altyapılara ve öz kaynaklarına yatırımlarını sürdürüyor. Altyapından yetiştirdiği oyuncuları Süper Lig’e ve milli takıma gönderiyor. Profesyonel liglerden çekilen Altınordu’da yaprak dökümü devam ediyor. Kırmızı Şeytanlarda son olarak sol bek Alperen Bekli takımdan ayrılma kararı aldı. Öte yandan İzmir temsilcisinde Furkan Yöntem ile Hasan Berat takımdan ayrıldı.

“Altınordu camiası tepki gösterdi”

Türk futbolunun asırlık çınarı kümeye düşerken taraftarlar ve camiaya bu duruma tepki gösterdi. Altınordu Spor Kulübü’nün Derneği ile taraftar grupları açıklama yaptı. Kırmızı Şeytanlarda futbolcular birer birer dağılırken kadroda yaprak dökümü devam ediyor. Altınordu’da son olarak kaleci Efe Kaan Yılmaz Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile anlaşırken forvet Sercan Demirkıran Aliağa FK’ya transfer oldu. Altınordu Spor Kulübü’nün Başkanı Halim Bezircilioğlu ve ekibi süreçle ilgili yaşananlara tepki gösterirken sağduyusunu koruyor.

“Genç kaleci Ankara Keçiörengücü’nde”

Altınordu öz kaynaklarından yetişen Efe Kaan Yıldız, uzun yıllar Altınordu altyapısında forma giyerek A takıma yükseldi. 1,90 m boyundaki 22 yaşındaki genç kaleci Ankara Keçiörengücü’ne transfer oldu. TFF 1.Lig’de mücadele eden Ankara temsilcisinin kalesi Efe Kaan Yıldız’a emanet olacak. U19 Süper Lig’de 19 maça çıktı. Kısa sürede kendisini geliştiren genç kaleci A takıma çıkma başarısını gösterdi.

“Sercan Demirkıran Aliağa FK’da”

Altınordu’nun genç forveti Sercan Demirkıran ise yeni sezonda TFF 2.Lig’de mücadele eden Aliağa FK ile anlaştı. 1,74 m boyundaki Demirkıran 20 yaşında gelecek vaat ediyor. Genç forvet 2025-2026 sezonunda kırmızı lacivertli formayla toplam 24 maça çıktı. Demirkıran, 1 gol, 3 asistle mücadele etti. Altınordu’da 16 oyuncunun serbest kalmasıyla futbolcular yeni takımlarla anlaşıyor.