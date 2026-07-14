Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli yeşil alanlarından biri olan Kültürpark'ta gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları doğrultusunda, bitkilerden oluşan üç yeni hayvan heykelini vatandaşların beğenisine sundu.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından faaliyete geçirilen projede, tarihi parkın Lozan Kapısı, Cumhuriyet Kapısı girişleri ile İzmir Sanat Merkezi yanına yerleştirilen ayı, köpek ve eşek figürleri, parka gelen ziyaretçiler için yeni birer ilgi odağı haline geldi.

Toplam 18 bin 500 bitki toprakla buluştu

Heykellerin yapımında kullanılan bitki sayıları, projede harcanan emeği yansıtıyor. Toplamda 18 bin 500 adet saksılı bitkinin kullanıldığı çalışmada, en çok bitkiyi 13 bin 500 adet sukulentle oluşturulan eşek figürü aldı.

Ayı ve köpek figürlerinin her biri için ise 2 bin 500'er adet sukulent kullanıldı. Hayvanların göz, ağız ve kulak gibi yüz hatlarını daha belirgin ve canlı hale getirmek için, yeşil sukulent dokusunun aralarına farklı renklerdeki mevsimlik çiçekler eklendi.

Kuraklığa dayanıklı ve uzun ömürlü tasarım

Peyzaj düzenlemesinde bitki türü olarak sukulentlerin seçilmesi, düşük su ihtiyacı olan ve kurak iklim şartlarına zorlu koşullara dayanıklı bu bitkiler sayesinde, heykellerin estetik formunu çok uzun süre boyunca bozulmadan koruması planlanıyor.