Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Konak semt pazarlarında alışveriş torbasındaki ağırlıktan şüphe edenlerin imdadına zabıta yetişti. Belediye, kapalı pazar yerlerine "Tartı ve Ölçüm Kontrol Noktası" kurdu. Alışverişini bitiren mahalleli, aldığı sebze ve meyveyi resmi terazide bizzat tartıyor. Hile böylece vatandaş pazar alışverişinden çıkmadan anında çözülüyor.

Ekipler, eksik tartım yapan tezgahları yakaladığı an cezayı kesiyor. Vatandaşın eksilen hakkı ise saniyeler içinde satıcıya tamamlattırılıyor. Böylece kimsenin hakkı da kimsede kalmıyor.

"Dürüst esnafın yanındayız"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, adil bir kent yaratma hedefiyle yola çıktıklarını belirtti. Pazarlardaki güvenceye dikkat çeken Mutlu, şunları söyledi:

"Komşularımızın cebini korumak bizim önceliğimiz. Bu kontrol noktaları sayesinde vatandaş kandırılma korkusu yaşamadan pazar tezgahına yanaşıyor. Hakkıyla çalışan dürüst esnafımızı da bu vesileyle selamlıyorum."

"Zabıtanın varlığı güven veriyor"

Haftalık pazar alışverişini yapan emekli Aykut Akkaya, yeni düzenden son derece memnun. Akkaya, "Her hafta pazara geliyorum. Bugün torbalarımı görevlilerle birlikte kontrol ettim. Gramajlar tam çıktı, içim rahat etti" dedi.

Zabıta noktasına uğrayan Pınar Kurt ise uygulamanın pazar esnafı üzerinde caydırıcı bir etkisi olduğunu düşünüyor. Kurt, "Görevliler çok ilgili. Biz tartı sırasındayken bile tezgah sahiplerinin daha dikkatli tarttığını görebiliyoruz" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

