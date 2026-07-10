Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Seyyar Satıcılar Derneği, Karabağlar'daki merkezinde CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü'yü ağırladı. Toplantıya yaklaşık 150 sokak emekçisi katıldı. Seyyar satıcılar, güvencesiz çalışmaktan yorulduklarını belirterek yasal güvence ve yerel yönetimlerde temsil hakkı talep etti.

İzmir'de 300 bin kişi geçimini sokaktan sağlıyor

Toplantıda ilk sözü Dernek Başkanı Evren Laçin aldı. Laçin, İzmir genelinde yaklaşık 300 bin kişinin sokak ekonomisinden geçindiğini söyledi. Bu sayının içinde 6 bin civarında çocuk işçi bulunduğunu da ekledi. Ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalanların ve emeklilerin seyyar satıcılığa yöneldiğini ifade eden Laçin, taleplerini şu sözlerle aktardı:

"Biz kaldırım işgali yapmıyoruz, ekmek mücadelesi veriyoruz. Sokaktaki yüz binlerce insanın beklentisi net. Kayıtlı, güvenceli ve onurlu çalışmak istiyoruz. Devletin karşısında değiliz. Zabıtadan kaçmak istemiyoruz, kuralları olan bir sistem istiyoruz."

Gümrükçü: "Sokakta dışlanan siyasette de dışlanıyor"

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü de seyyar satıcıların haklı olduğunu belirtti. Kayıt dışı ekonominin Türkiye'nin büyük sorunlarından biri olduğunu söyleyen Gümrükçü, seyyar satıcıların taleplerinin görmezden gelinemeyeceğini ifade etti.

Gümrükçü, sokak esnafının siyasette yer bulamadığına değindi:

"Sokakta dışlanan seyyar satıcılar, siyasette de maalesef dışlanıyor. Biz tüm kesimlerin siyasi ortamda yer almasını istiyoruz. Önümüzdeki süreçte sizlerin temsiliyeti açısından elimden gelen desteği vereceğim."

Gümrükçü ayrıca, İzmir'de belediyeler, akademisyenler ve esnafın katılacağı bir "Sokak Ekonomisi Çalıştayı" düzenlenmesini önerdi.

"Belediye Meclisinde temsil edilmek istiyoruz"

Toplantıda söz alan seyyar satıcılar sadece çalışma hakkı istemedi. Karar alma mekanizmalarında da yer talep ettiler. Katılımcılar, belediye meclislerinde ve TBMM'de kendilerini temsil edecek seyyar satıcıların bulunması gerektiğini dile getirdi. Toplantı, sosyal güvenceye erişim ve yerel yönetimlerle iş birliği süreçlerinin değerlendirilmesiyle tamamlandı.

