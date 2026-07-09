Son Mühür- Karabağlar Belediyesi’nde bir süredir merakla beklenen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri el sıkışmayla bitti, Gediz Şantiyesi'nde davul zurna sesleri yükseldi. Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube’ye bağlı 119 kadrolu işçiyi kapsayan iki yıllık yeni dönem, atılan imzalarla resmiyet kazandı.

İşçiler, belediye yönetimini şantiyede çiçeklerle ve halaylarla karşıladı.

Altı aylık enflasyon koruması geldi

Fen İşleri Müdürlüğü Gediz Şantiyesi’nde düzenlenen imza töreninde coşkulu anlar yaşandı. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile Şube Başkanı Ayhan Doğan’ın imzaladığı sözleşme, 2026-2028 yıllarını kapsıyor. Yeni anlaşmaya göre işçiler, altı aylık enflasyon oranında doğrudan zam alacak. Bunun yanında çalışanların sosyal haklarında da ciddi iyileştirmeler yapıldı.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik darboğaza değinen Başkan Kınay, masadaki imkanları sonuna kadar zorladıklarını dile getirdi.

"Mevcut şartlardaki en iyi tablo"

İşçilere seslenen Kınay, "Hakkınızın bu oranlardan çok daha fazlası olduğunu biliyorum" diyerek özeleştiri yapmaktan kaçınmadı. Kent için yaklaşık 2,5 yıldır birlikte ter döktüklerini belirten Kınay, bütçe sınırlarına dikkat çekti.

Zorlu ekonomik koşullara rağmen emeğin karşılığını korumak için mücadele ettiklerini vurgulayan Kınay, ekmeği ve sofrayı tüm Karabağlar halkıyla paylaştıklarını söyledi. Çıkan sonucu ortak mücadelenin ürünü olarak gören belediye başkanı, kimseyi arkada bırakmayacaklarının altını çizdi.

Sendikadan maaş istikrarı vurgusu

Belediye-İş Sendikası 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ise masadan önemli kazanımlarla kalktıklarını belirtti. İlk defa üç ayrı enflasyon dönemini güvenceye alan bir sözleşmeye imza attıklarını ifade eden Doğan, paranın zamanında ödenmesinin önemine değindi.

Doğan, törende şu ifadeleri kullandı:

"Bitmeyen sözleşme yoktur. Asıl önemli olan, kazanılan hakların eksiksiz ve düzenli ödenmesidir. Başkan Helil Kınay göreve geldiğinden beri maaşları aksatmadan, düzenli ödeyen tek belediye başkanıdır."

Konuşmalar bittikten sonra taraflar pastayı birlikte kesti. İşçilerin halaylarıyla devam eden törende keyifli anlar yaşandı.

