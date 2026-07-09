Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir’de sıcak yaz akşamlarını renklendirecek etkinlik başlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, eski yazlık sinema kültürünü tekrar sokaklara taşımak için Gezici Açıkhava Film Günleri'ni başlatıyor.

Kentin her bir yanını gezecek olan bu mobil sinema sayesinde, İzmirli sinemaseverler yıldızların altında ücretsiz film izlemenin keyfini yaşayacak.

Her yaştan vatandaşa açık olan bu nostaljik buluşmalar, mahalle kültürünü ve açık havada bir arada olma keyfini tekrar canlandıracak.

İlk durak Karabağlar

Yaz boyunca devam edecek olan sinema maratonunun ilk gösterimi için geri sayım başladı. Gezici sinema tırı, ilk olarak Karabağlar’a konuk oluyor.

On Temmuz Cuma akşamı saat 21.00'de Yurdoğlu Parkı’nda kurulacak büyük ekranda, mahalle halkı bir araya toplanacak. Katılımın tamamen ücretsiz olduğu bu etkinlikte, herkes açık havada sinema izleme keyfini yaşayacak.

'Bak Postacı Geliyor'

Açık hava sinema günlerinin açılışı, Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Yüksel Aksu’nun yönettiği Bak Postacı Geliyor filmiyle yapılacak.

Dondurmam Gaymak ve İftarlık Gazoz gibi Ege insanının samimiyetini beyaz perdeye taşıyan yönetmen, bu kez seyirciyi bin dokuz yüz altmışların Muğlasına, Ula ilçesine doğru nostaljik bir yolculuğa çıkarıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ise Ozan Akbaba, Deniz Barut Aksu, Mustafa Avkıran ve Müfit Kayacan gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Dram, komedi ve romantizmi bir arada sunan yapım, izleyicilere keyifli bir akşam yaşatmayı planlıyor.

Hikayesi ne?

Film, 1960 yılında Muğla'nın sakin bir kasabasında posta memurluğu yapan Osman’ın hikayesini ele alıyor. Kendi halinde, iyi yürekli bir devlet görevlisi olan Osman, gönlünü kasabanın güzeli Gülizar’a kaptırır.

Ancak bu aşka ulaşmak göründüğü kadar kolay değildir. Kasaba halkının rengarenk karakterleriyle birleştirilen hikayede, Osman’ın Gülizar’ın kalbini çalabilmek için verdiği saf, içten ve dürüst mücadele işleniyor.