İzmir’in Karabağlar ilçesinde, yanlışlıkla çöpe giden ve içinde 400 bin lira nakit para bulunan poşet, filmleri aratmayan bir takibin ardından kurtarıldı. Kuyumculuk yapan 43 yaşındaki Mehmet Güneş’in emanet olarak aldığı parayı eşi çöp zannedince mahalledeki konteynere bıraktı. 15 ton çöpün elendiği, kamera kayıtlarının saniye saniye incelendiği macera mutlu sonla bitti. Para eksiksiz bulundu.

Emanet parayı mutfak tezgahında unuttu

Olay, Mehmet Güneş’in bir arkadaşından altın alımı için emanet olarak teslim aldığı 400 bin lira ile başladı. İş çıkışı eve dönen Güneş, içinde servet yatan poşeti eşine haber vermeden mutfağa bıraktı. Durumdan habersiz olan eşi ise mutfaktaki poşeti evdeki diğer atıklarla birleştirip mahalledeki çöp konteynerinin yanına çıkardı. Konteyner dolu olduğu için poşeti hemen yanına bıraktı.

Ertesi gün arkadaşı altınları almak için geldiğinde gerçeği fark eden Güneş, hemen eşini aradı. Aldığı "Ben onu çöpe attım" yanıtıyla dünyası başına yıkıldı.

Atık merkezinde 15 ton çöpü elediler

Zaman kaybetmeden Karabağlar Belediyesi temizlik ekiplerine ulaşan Güneş, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte soluğu ilçedeki atık toplama merkezinde aldı. Mahalleden gelen çöp kamyonunun boşalttığı alanda, yaklaşık 15 ton atığın içinde saatler süren bir arama çalışması yapıldı. Çöpler tek tek elendi. Ancak bu devasa atık yığınından hiçbir sonuç çıkmadı. Umutlar tükenmek üzereydi.

Gizemi güvenlik kameraları çözdü

Atık merkezindeki aramadan eli boş dönen kuyumcu Güneş, bu kez rotayı mahalledeki güvenlik kameralarına çevirdi. Çevredeki 7 farklı kameranın kayıtlarını saniye saniye inceleyen Güneş, temizlik işçilerinin çöp kamyonuyla sokağa geldiğini gördü. Görüntülerde ekipler dolu konteyneri kamyona boşaltıyor, konteyner kenarında duran para dolu poşeti ise kamyona atmak yerine temizlenen boş konteynerin içine fırlatıyordu.

Görüntüyü izler izlemez sokağa koşan Mehmet Güneş, konteynerin içini karıştırınca poşete ulaştı. Yaşadığı büyük şoku ve sevinci anlatan Güneş, süreci şu sözlerle aktardı:

"Eşim parayı çöpe attığını söyleyince başımızdan kaynar sular döküldü. 15 ton çöpün içinde 4-5 arkadaş arama yaptık, bulamadık. En son kamera kayıtlarına bakınca paranın aslında hala mahalledeki konteynerin içinde kaldığını fark ettik. Gidip konteyneri karıştırdık ve bulduk. Helal paraymış, geri geldi. Rabbim kimseye bu sıkıntıyı yaşatmasın. Bir anda hüzün ve sevinci aynı anda yaşadık."

Emanet parasına yeniden kavuşan Güneş, arama sürecinde kendisine destek olan belediye ekiplerine teşekkür etti.