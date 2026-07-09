Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nde mutlak butlan üzerinden devam tartışmalar ve ikilemler hız kesmeden sürüyor. Son olarak, Karabağlar Meclisi’nde divan katipliği üyeliğinden istifa eden ve Kılıçdaroğlu tarafından il başkanlığına atanan Utku Gümrükçü’ye verdiği destekle bilinen CHP’li Ezgi Aktaş, yaşanan süreçle ilgili Son Mühür’e önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ezgi Aktaş: Karabağlar’dan Gümrükçü’yü ziyaret eden ilk meclis üyesi benim

Karabağlar Meclisi’nde mevcut CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü’ye verdiği destekten ötürü hedef alındığını açıklayan ve ilçede Gümrükçü’yü ziyaret eden ilk meclis üyesinin kendisi olduğunun altını çizen Ezgi Aktaş, “Bu Süreçte ben CHP’nin yanında durmaya özen gösterdim, hiçbir zamanda çizgimden şaşmadım ve Utku başkanımın destekçisi oldum. Ben Karabağlar’da her şeye rağmen meclis üyesiyim ve bana karşı yapılarak, eleştirileri de göze alarak dik bir duruş sergiledim. Hatta Karabağlar’dan da Utku Gümrükçü’yü ziyaret eden ilk meclis üyesi benim” şeklinde konuştu.

“Bir önce CHP’deki kaosun durmasını istiyorum”

Ayrıca, CHP’deki iç karışıklığın bir an önce sonlanması gerektiğini de vurgulayan Aktaş, partisini hiçbir koşulda terk etmeyeceğini de belirterek, “Ben CHP’liyim, ben kişilere değil sadece partime ve altı oka bağlıyım. Birileri gidiyor diye partimi terk edecek değilim. Herkesin kendi düşüncesi var, kim ne şekilde davranmak istiyorsa o şekilde davranır. Benim niyetim bir an önce partimizde yaşanan bu kaosun durmasıdır” dedi.

“Kendimi biraz geri çekmek istedim”

Son olarak, belediye meclisi divan katip üyeliğinden istifasının yaşanan süreçle ilişkili olduğunu söyleyen CHP’li Ezgi Aktaş, şu ifadeleri kullandı: “İstifa etmem ile ilgili süreç de bu yaşananlarla bağlantılı aslında. Ben bu alınan tavırlardan ve söylenenlerden kaynaklı bu yüzden kendimi biraz geri çekmek istedim”