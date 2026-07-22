Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Altay Spor Kulübü’nde sular durulmuyor. Olağanüstü seçimli genel kuruldan sonra başkan adayı çıkmıyor. Siyah-beyazlılarda kayyum tehlikesi devam ediyor. 112 yıllık dev çınar, tarihinin en zor günlerinden geçiyor. Büyük Altay’ın yatırımcı bulamaması camiayı ve taraftarları endişelendiriyor. İzmir temsilcisinin eski başkanlarından, doğma büyüme üç kuşak Altaylı olan Prof. Dr. Yüksel Gürüz, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin ve Avrupa’nın saygın bilim insanlarından Prof. Dr. Yüksel Gürüz, Altay Spor Kulübü’nü bu hale getirenlerden tek tek hesap soracağını belirtirken kulübe üye olmayanların başkan olmaması gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Yüksel Gürüz’den sert sözler

Türkiye’nin ve Avrupa’nın saygın bilim insanlarından Prof. Dr. Yüksel Gürüz, Altay Spor Kulübü’nü bu hale getirenlerden tek tek hesap soracağını belirtirken kulübe üye olmayanların başkan olmaması gerektiğini vurguladı. Gürüz, sert eleştirilerde bulunurken Mahmut Özgener’in kendisini yalnız bıraktığını ve kuklalarının süreci manipüle ettiğini söyledi.

“Hırsızlardan hesap soracağım"

Hırsızlardan hesap soracağını, Mahmut Özgener’in onurlu mücadelesinde kendisini yalnız bıraktığını söyleyen Altay Spor Kulübü’nün eski başkanı Prof. Dr. Yüksel Gürüz, “Ben çalanları mahkemeye verdim. Cimer’e yazdım, her türlü şikayette bulundum. Bunun hesabı verilecek… Geldiğim ilk günden beri söyledim; çalmayacağım, çaldırmayacağım ve çalandan hesap soracağım demiştim. 12 Ağustos’ta mahkemede hesaplaşacağız… Mahmut Özgener ile Ahmet Taşpınar maalesef bugünleri hazırlayarak beni yönetimden uzaklaştırdılar. Benim olayların üzerine giderek hırsızlardan hesap soracağımı biliyorlardı. Bunların hepsi hırsızdır. Göz yumanlarda hırsız, üstünü örtbas edenlerde hırsızdır… Mahmut Özgener, benim çocukluk arkadaşımdır bugüne kadar hiç kötü söz etmedim. Benim her zaman Özgener’e faydam oldu ama kendisinin bana hiçbir zaman faydası olmadı” diye konuştu.

“Üye olmayan Başkan olamaz! Başkancık olur”

Altay Spor Kulübü’nde üye olmayanların başkan olamayacağını belirten eski başkan Prof. Dr. Yüksel Gürüz, “Hırsız olanlarla aynı fotoğraf karesini nasıl verirsiniz? Bir itibar ve unvan kullanıyor. Kendisi Altay Spor Kulübü’nün üyesi bile değildir. Altay Spor Kulübü’nün üyesi olmayan bir kişi başkan olamaz. Altay’a sadece başkancık olmuş... Bu durumun temizlenmesi hiç mümkün değil. Niyetimiz vardı çok önemli bir projeyi faaliyete geçirecektik. Vahdettin Hayel ile birlikte yaptığımız bir çalışma vardı. Kendisi için demedikleri şey kalmadı. Kendisi şuan çok önemli işlere imza atıyor. Batan şirketleri alıp temizlemeye çalışıyor. Vahdettin Hayel, kendisini zor tutarak geçmiş dönemki başkanlar ve camianın önde gelenleri için hiçbir zaman açıklamada bulunmadı. Sokaktan gelen bir arkadaşımız nerede nasıl davranacağını gayet iyi bilir. Özellikle Mahmut Özgener’e ne diyeceğini bilirdi” şeklinde konuştu.

“Sinan Kanlı, hangi borçları ödedi?”

Altay’da başkan Sinan Kanlı’nın hangi borçları ödediğini şeffaf bir şekilde açıklaması gerektiğini vurgulayan eski başkan Prof. Dr. Yüksel Gürüz, “Altay Spor Kulübü’nün bu haline üzülüyorum. Kulübün durumu içler acısı… Altay’ın parasını çalanlardan tek tek hesap soracağım. Altay’ı bu hale getirmedim. Soruyorum Altay Token’lar nerede? 19 milyon 140 bin tane Altay Token bastılar Mustafa Denizli döneminde. Bunlar kayıtlı bir şekilde yer alıyor. Hepsine suç duyurusunda bulundum. Dört yıl içerisinde 96 tane futbolcu transfer edilmiş. Nerede bu futbolcular? Bunların paraları neden ödenmiyor? Başkan Sinan Kanlı, bu borçların kaçını ödedi? Bunların şeffaf bir şekilde açıklanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Gücüm ve imkânım olsaydı kulübü bırakmazdım”

Başkanlık döneminde tesislerde personellerin ve futbolcuların temel ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Prof. Dr. Yüksel Gürüz, “Ben ayarlamasaydım geçen sezon takım lige katılamayacaktı. Tesislerde hiçbir şey yoktu. Sahaları düzelttik, futbolcuların ve çalışanların alacaklarını ödedik. İki ay içerisinde daha neler yapabiliriz. 15 Temmuz’da takımı kampa aldık. Hiçbir takım bu faaliyetlerde bulunamazken biz hep çalıştık. Formalarımızı ayarlamıştık. Altyapılarımıza hep sahip çıktık. Buradaki yapılan hırsızlıklara müdahale ettik. Tarım Orman ve Köy İşleri Müdürlüğü mutfağı kapatma kararı almıştı, biz tesislerdeki mutfağı tamamen yeniledik. Tesislerde konaklamadaki her şeyi yeniledik. Benim için yanıyor… Keşke şahsi olarak benim gücüm ve imkânım olsaydı kulübümüzü bırakmazdım” dedi.

“Özgener’in kuklaları manipüle ediyor”

Altay Spor KulübüÜç kuşak Altaylı olan Prof. Dr. Yüksel Gürüz, “Şuan sadece bir devlet memuru maaşıyla geçinerek onurlu duruşumu sergliyorum. Başkan olduğum dönemde; FIFA’daki ve federasyondaki saygınlığımızı her zaman kullandık. Siyasi parti liderleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve belediye başkanlarıyla diyalog ve iletişimimiz çok iyiydi. Bugüne kadar kim geldi kulüp ziyaretlerine. Cumhurbaşkanımız bile kulübümüze gelirdi. Altay Spor Kulübü’nün geleneği bozuldu. Mahmut Özgener’in ve babamın bize bıraktığı gelenek bu değil. Oturduğu yerden rahatı kaçmasın diye kuklaları aracılığıyla her şeyi manipüle ediyor. En sevdiğim insanlardan birisi ama o yatırımcı kişi ile çekildiği fotoğrafı görünce dert edinmedim. Bir daha kendisini kesinlikle aramayacağım. Benim onur mücadelemde beni yalnız bıraktı” diye sözlerini sonlandırdı.