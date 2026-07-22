Trendyol Süper Lig'in İzmir ekibi Göztepe Spor Kulübü, ticari iş birliklerine bir yenisini daha kattı. Sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye'nin yerli ve köklü içecek markalarından biri olan Sarıyer İçecek ile sponsorluk anlaşması imzalandığını açıkladı.

İş birliğinin tanıtımı, Konak'ta bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki ISONEM Park Sporcu Sağlığı ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen lansmanla düzenlendi. Programa Göztepe CEO'su Kerem Ertan ile Sarıyer İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz katılım sağladı.

Göztepe'nin forma şortunda yer alacak!

Yapılan anlaşma çerçevesinde Sarıyer İçecek, sezon sonuna kadar Göztepe Futbol A Takımı'nın forma şort arkası sponsoru olarak kendine yer bulacak. Sarı-kırmızılı ekip, resmi lig karşılaşmaları, Ziraat Türkiye Kupası mücadeleleri ve özel maçlarda şortunun arka kısmında "Sarıyer Kola" logosuyla sahada boy gösterecek.

Özel ürünler taraftarlarla buluşacak!

Sponsorluk anlaşması sadece forma reklamıyla sınırlı olmayacak. Taraflar arasında yapılan iş birliği çerçevesinde Göztepe'ye özel tasarlanacak olan koleksiyon ürünleri de taraftarların ilgisine sunulacak.

"Kulübümüze değer katacağına inanıyoruz"

Lansmanda açıklamalarda bulunan Göztepe CEO'su Kerem Ertan, yerli bir marka ile gerçekleştirilen iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, anlaşmanın kulübün hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti.

"Göztepe gibi köklü bir kulübün yanında olmaktan mutluyuz"

Sarıyer İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz ise Göztepe'nin Türk sporunun en önemli kulüplerinden biri olduğunun altını çizdi.

Kulübün köklü geçmişi, mücadeleci kimliği ve güçlü taraftar kültürünün bu iş birliğinde önemli rol aldığını ifade eden Oğuz, şort sponsorluğunun dışında Göztepe'ye özel geliştirilen Sarıyer Kola ve lisanslı koleksiyon ürünleriyle iş birliğini tribünlerden günlük yaşama taşımayı amaçladıklarını söyledi.