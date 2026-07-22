Konak Belediyesi, Mehmet Ali Akman Mahallesi'nde ikamet etmekte olan çocukların talebinin ardından mahalleye yeni bir voleybol sahası kazandırdı. İmza toplayarak taleplerini mahalle muhtarlığına aktaran çocukların girişimi kısa sürede sonuç verirken, tamamlanan saha mahalledeki çocukların hizmetine sunuldu.

Taleplerini ilettiler!

Gelen bilgiler çerçevesinde Mehmet Ali Akman Mahallesi'nin küçük sakinlerinden Güneş ve arkadaşları, mahalle parkına voleybol sahası yapılmasını talep etti. Çocuklar, taleplerini desteklemek için imza kampanyası gerçekleştirerek hazırladıkları dilekçeyi Mahalle Muhtarı Ahmet Bora Karaata'ya verdiler.

Kısa sürede çalışmaları tamamladı!

Konak Belediyesi, çocuklardan gelen talep üzerine parkta voleybol sahasının yapımı için çalışmalarına start verdi. Kısa sürede bitirilen saha hizmete konulurken, çocuklar yeni spor alanında voleybol oynama imkanı elde etti.

"Çocuklarımız istedi, biz yaptık"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, konuyla ilgili yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında çocukların fikirlerine değer verdiklerini ifade ederek şu mesajı aktardı:

"Çocuklarımız istedi, biz yaptık. Mehmet Ali Akman Mahallemizin küçük sakinlerinden Güneş ve arkadaşları parklarına voleybol sahası yapılmasını istedi. Taleplerini imza toplayarak muhtarımıza ilettiler. Biz de bu güzel talebi bekletmedik, voleybol sahamızı kısa sürede tamamlayarak onların kullanımına sunduk. Çocuklarımızın fikirlerini dinleyen, onların hayallerini önemseyen bir Konak için çalışmaya devam edeceğiz."

