Son Mühür- Konak Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Spor Okulu, her yaz olduğu gibi bu yaz da çocukları ve kadınları sporla buluşturuyor. Konak’ın 8 ayrı ilçesinde gerçekleştirilen kurslarda çocuklar yeni spor dalları öğrenirken kadınlar ise pilates ve kardiyo dersleriyle birlikte sağlıklı bir yaz geçiriyor.

“Nilüfer Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz”

Yaz Spor Okulları sayesinde çocuklarının yaz ayını verimli ve sağlıklı geçirdiğini ifade eden Halime Tekin, “Çocuklarımıza böyle güzel bir imkan sunduğu için Nilüfer Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çocuğumun hem fiziksel hem de sosyal açıdan gelişimini yakından gözlemleyebiliyorum. Spor yaparken hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor. Bu hizmetten çok memnunuz.” ifadelerini kullandı.

“Torunum burada yeni şeyler öğreniyor”

Torunun keyifli vakit geçirdiğini söyleyen Sevgi Yılmaz ise, “Yaz tatilinde çocuklara ücretsiz olarak böyle güzel bir imkan sunulması gerçekten çok değerli. Torunum burada yeni şeyler öğreniyor, hem spor yapıyor hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçiriyor. Bu yüzden çok mutlu. Çocuklarımız için bu fırsatı sağlayan Başkanımıza teşekkür ediyoruz, kendisini çok seviyoruz” dedi.

“Çocuklarımız hem sporla iç içe büyüyor”

Kursların aileler için büyük avantaj olduğunu belirten Vildan Çakır, “Kızım 4 yaşından bu yana bu spor tesisindeki imkanlardan faydalanıyor. Temel Hareket Eğitimi ile başladık, şimdi 7 yaşında ve voleybol kursuna devam ediyor. Yaz aylarında kursların ücretsiz olması aileler için büyük bir avantaj. Çocuklarımız hem sporla iç içe büyüyor hem de kendilerini geliştirerek daha başarılı olma fırsatı yakalıyor” diye konuştu.

“8 yaşımdan beri bu kursa geliyorum”

Kurslardan büyük keyif alan Raşide Ergün, “8 yaşımdan beri bu kursa geliyorum. Voleybol oynarken çok keyif alıyorum ve her geçen gün kendimi daha da geliştiriyorum” derken; gelişimine katkı sunan kursların eğlenceli geçtiğini belirten Semih Deniz şu ifadeleri kullandı: “Burada arkadaşlarımla birlikte çok eğleniyorum. Futbolu çok seviyorum. Yaz kursu sayesinde kendimi geliştiriyor, her gün maç yapma fırsatı buluyorum. Yaz tatilim hem çok eğlenceli hem de dolu dolu geçiyor”

Kayıtlar devam ediyor

7-14 yaş grubuna futbol, basketbol ve voleybol eğitimlerinin verildiği Yaz Spor Okulu'nda kayıtlar devam ediyor. 4-6 yaş grubundaki çocuklar ise temel hareket eğitimiyle sporla tanışıyor. Kadınlara özel pilates dersleri Güzelyalı Spor Merkezi, Zeytinlik, Hatay, Beştepeler, Gültepe ve Toros'taki tesislerde düzenlenirken, kardiyo eğitimleri Gültepe Atatürk Spor Tesisi'nde gerçekleştiriliyor. Bütün kurslar için Konak Belediyesi’nin internet sitesi üzerinden başvuru yapılabiliyor.