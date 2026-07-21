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Başdaş, ziyaret esnasında gösterilen misafirperverlik dolayısıyla İzmirspor Kulübü Başkanı Ali Koyuncuoğlu ve yönetimine teşekkürlerini iletti.

Başdaş, Kulüp Başkanı Ali Koyuncuoğlu ile verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, İzmir sporunun geleceği üzerine fikir alışverişinde bulunduklarını sözlerine ekledi

Ziyaret sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Mehmet Sait Başdaş, İzmirspor'un köklü geçmişiyle Türk sporuna önemli katkılar sunmuş kulüpler arasında bulunduğunu ifade etti.

Görüşmede İzmirspor'un gerçekleştirdiği çalışmaların dışında yeni sezon hedefleri ve kent sporunun gelişimine yönelik değerlendirmeler üzerinde duruldu.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmir'in köklü spor kulüplerinden biri olan İzmirspor Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret çerçevesinde Kulüp Başkanı Ali Koyuncuoğlu ve kulüp yönetimiyle buluşan Başdaş, kulübün faaliyetleri hakkında bilgi edindi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, İzmirspor Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirerek Kulüp Başkanı Ali Koyuncuoğlu ile buluştu. Görüşmede kulübün çalışmaları, yeni sezon hedefleri ve İzmir sporunun geleceğine ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirildi.

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