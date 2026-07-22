Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Uluslararası değişim programları kapsamında İzmir’e gelen Belçikalı ve Kıbrıslı öğrenciler, Konak Belediyesi’nin gençlik merkezlerini ziyaret etti. Tesislerin modern yapısını inceleyen gençler, sunulan imkanları beğendiklerini dile getirdi.

Konak Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi ile Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi Gençlik Merkezi, yurt dışından gelen öğrenci gruplarını ağırladı. Ziyaretler, farklı sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü kültürel değişim projeleri doğrultusunda gerçekleşti.

Belçikalı öğrenciler tesisleri gezdi

Cosmos Gençlik Derneği’nin projesiyle İzmir’e gelen 14-17 yaş grubundaki 14 Belçikalı öğrenci, Konak’taki merkezlerde İzmirli gençlerle bir araya geldi. Atölye ve grup çalışmalarına katılan öğrenciler, tesislerin mimarisini ve sunulan imkanları yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında izlenimlerini paylaşan 15 yaşındaki Belçikalı öğrenci Florine de Greef, "Bu mekanı çok sevdim. İzmirliler böyle bir yere sahip oldukları için şanslı. Belçika’da bizim böyle bir yerimiz yok" dedi.

16 yaşındaki Dmytro Semets ise merkezde kendilerini güvende ve evlerinde gibi hissettiklerini belirterek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kıbrıslı gençlerden ücretsiz hizmet vurgusu

İzmir Kent Konseyi’nin Gençlik Köprüsü Projesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen 30 kişilik grup da Ferdi Zeyrek Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti.

Gazimağusa’dan gelen Derya Özdiker, merkezin gençlere ücretsiz deneyim ve üretim imkanı sunduğunu söyledi. Mağusa Gençlik Birliği Derneği Başkanı Erinç Taşçıoğlu ise kayıt stüdyoları ve podcast odaları gibi alanların ücretsiz olmasının önemli olduğunu belirterek, benzer tesisleri kendi şehirlerinde de görmek istediklerini ifade etti.

İzmirli gençler de konuklarını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek tesisleri kendilerine sunan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’ya teşekkür etti.

