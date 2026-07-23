Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, kentin kavurucu yaz sıcaklarında toplu ulaşımda aksama yaşanmaması için dev araçlarını bakıma aldı.

Kent genelindeki 471 farklı hatta her gün binlerce vatandaşı taşıyan bin 700’den fazla otobüste klima kontrolleri ve yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Trafiğe çıkmadan önce teknik teste tabi tutuluyor

Toplu ulaşımda ESHOT'u kullanan İzmirlilere daha konforlu ve güvenli bir yolculuk sunmayı amaçlayan yetkililer, hazırlıkları yaz ayı girmeden bitirdi.

Atölyelerde yürütülen yoğun çalışmalarda araçlar trafiğe çıkmadan önce teknik teste tabi tutuluyor. Kirlenen polen filtreleri yenileniyor, arızalı aksamlar değiştiriliyor ve iklimlendirme sistemlerinin gaz seviyeleri ayarlanıyor.

Akıllı takip sistemiyle sahada anında müdahale

Teknik bakımların dışında yoldaki araçların durumu da dijital imkanlarla anlık olarak izleniyor. Akıllı takip sistemleri aracılığıyla otobüslerden gelen iklimlendirme verilerini canlı takip eden ESHOT ekipleri, olası bir klima arızası riskinde sahada araçlara vakit kaybetmeden müdahale edebiliyor.

"Amacımız sıcaklarda konforlu ve güvenli yolculuğu sağlamak"

Saha ve atölye çalışmalarına dair değerlendirmede bulunan ESHOT Genel Müdürlüğü Mersinli Atölye Şube Müdürü Zekeriya Kaymak, yürütülen süreci,

"ESHOT bünyesinde bulunan 5 atölyemizde klima bakım ve onarım çalışmalarımız yıl boyunca devam ediyor. Yaz aylarında ise çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz.

Araçlarımızdan gelen her klima arızasına hızlı şekilde müdahale ediyor, filtre, gaz ve tüm soğutma sistemlerini detaylı olarak kontrol ediyoruz.

Amacımız, vatandaşlarımızın yaz sıcaklarında konforlu ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlamak. Bu nedenle ekiplerimiz sahada ve atölyelerimizde kesintisiz görev yapıyor" diyerek anlattı.