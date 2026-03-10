Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın bu haftaki konukları Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan’dı. Pazar günü gerçekleşecek olan İzmir Pazarcılar Odası seçimleri ele alındı ve duayen gazeteci Hasan Çölmekçi önemli yorumlarda bulundu. Karşıyaka Belediyesi'ni sert bir dille eleştiren Çölmekçi ‘’Sen pazarcılara el uzatmadığın sürece bu kavga sürer’’ dedi.

Gazeteci Hasan Çölmekçi, Karşıyaka Belediyesi’nin Bostanlı Pazar Yeri'ne yapmayı planladığı tekstil günleri için Pazarcılar Odası ile yaşanan ve yılan hikayesine dönen anlaşmazlıkla ilgili şunları söyledi:

''Neden esnafın bu durumda sözü dinlenmiyor? Ya da olaya dahil edilmiyor? Bence birilerine gizliden söz verilmiş gibi duruyor. Oysa ki Belediye bu durumda Pazarcılar Odasıyla ortak hareket etmeli. De ki aracıyı kaldırıyoruz. Benim belediyemin şirketi Kent A.Ş. o düzenleyecek ve siz de gelin başvurun. Başkasını almayacağız. Sizin dediğiniz isimler ya da sizin odanızdan kişiler gelsin başvursun. Bu şekilde çözülebilir. Sen masaya oturmadığın sürece bu kavga sürer. Sen pazarcılara el uzatmadığın sürece bu kavga sürer.''

''Yıldız Hanım tutarsız...''

''Geçenlerde bir konuşmasını duydum Yıldız Ünsal’ın diyor ki: ‘’AK Parti’den özel bir yardım istiyorum. Mafya tehdit ediyormuş. Bu şekilde yardım istiyor AK Parti’den yani CHP’den umudu kesmiş ve AK Parti’ye sizden özel bir yardım istiyorum diyor. Yani, Yıldız Hanım’ın bazı tutarsızlıkları var. ''

Pazarcılar Odası seçimlerinin Pazar günü yapılması

''Pazarcılar Odası’nın seçimlerini keşke Pazartesi’ye alsalardı. YSK’nın bu konuda itiraz süreçleri olursa diye pazar günü yapılmalı diye bir maddesi varmış galiba ama onu yanlış yorumluyorlar. ben baktım o maddeye. O şekilde yapılmış daha önceleri de seçimler. Sanki öyleymiş gibi kabul etmişler o maddeyi. Şu anda en çok çalışan, pazar günü en çok pazarcıyı o sandığa götüren ipi göğüsleyecek.''