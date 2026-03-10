Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Buca ilçesinde yaklaşık 35 hektarlık orman alanının sağlık tesisleri ve sosyal altyapı alanına dönüştürülmesini öngören plan değişikliği tartışma yarattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan plana göre bölgede bin 200 yatak kapasiteli Buca Şehir Hastanesi, Bahar Merkezi Projesi ve acil müdahale birimleri kurulması hedeflenirken, İzmir Tabip Odası Başkanı Dr. Yüce Ayhan ikinci bir şehir hastanesi yatırımının doğru bir tercih olmadığını savundu. Mevcut hastanelerin yenilenmesi gerektiğini vurgulayan Ayhan, şehir hastanelerinin İzmir’in sağlık sorunlarını çözmeyeceğini ve yeni yatırımın kentteki trafik ve planlama sorunlarını artırabileceğini söyledi.

“Elimizde zaten bir tane var”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayhan, “Elimizde zaten bir tane şehir hastanesi var. Bakanlık eski hastaneleri yenileyeceklerini ifade ediyor ama eski hastanelerin pek de yenilendiğini henüz göremiyoruz. Ayrılan bütçeler de bu noktada bize güven telkin etmiyor. Bir yatırım yapılacaksa öncelikle mevcut hastanelerin yenilenmesi lazım. Örneğin, Tepecik Eğitim ve Araştırma’nın yenilenmesi lazım; şu anda idari bina olarak hizmet veren Tepecik Doğum Evi’nin arazisi de çok geniş. Aslında şehir içinde başka hastaneler yapmak mümkün ve daha gerçekçi bir çözüm olacaktır. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tümüyle yenilendiğini, Suat Seren Göğüs Hastalıkları hastanesinin binalarının iyileştirildiğini ve restore edildiğini düşünün… Merkezdeki hastaneler önemli ihtiyacı karşılayacaktır. İkinci bir şehir hastanesinin seçilmesi çok doğru gelmiyor” dedi.

Üniversite hastanelerini de hatırlattı

Planları incelediklerinde yine yapılması öngörülen hastaneye çevreyolu bağlantısı ile erişimin mümkün olduğunu gördüklerinin de altını çizen Ayhan, “Kent merkezinin güney ve doğu ilçelerinde İzmir Çevreyolu ve Dokuz Eylül Üniversite kampüsü… Zaten Karşıyaka Otoyolu ile İzmir Çevreyolu mesai saatleri dışında dahi ulaşım noktasında tıkanan yerler. Hastaneler konusunda yer seçimleri çok kıymetli. Bozyaka Hastanesi yıkımına başlanıyor, onun bir an önce hizmete kazandırılması gerekiyor. Üniversite hastanelerimizin de durumu iyi değil. Hem Dokuz Eylül hem de Ege Üniversitesi hastaneleri gerek lojistiği gerek yapısal eksiklikleri nedeniyle bazı sıkıntılar yaşayan hastaneler. Ayrıca kamu ve üniversite hastanelerine yönelik bütçe ve yönetim politikaları nedeniyle bu hastanelerde niteliklilik azalması da söz konusu. Eskiden bu hastaneler en üst düzeyde olan hastanelerdi ve çekim noktalarıydı. Üniversite hastanelerinin de biraz işlevsizleştirildiği, eğitim ve araştırma faaliyetlerinden uzaklaştırılarak bilimsel içeriklerinin zayıflatılması noktasında sıkıntılarımız var. Şehir hastanesi bu noktada hangi sorunumuzu çözecek merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Yatırımı biz yapıyoruz, bütçe özele”

“Şehir hastaneleri bir karadelik” söylemiyle de açıklamalarını sürdüren İzmir Tabip Odası Başkanı Ayhan, “Bayraklı Şehir Hastanesi’ni kurarken örneğin kemik iliği nakil merkezini mevcut kamu hastanelerinden taşıdılar. Kamunun kaynaklarını özel bir işletmeye aktarmak ne kadar doğru bu da ayrı bir tartışma. Yatırımı aslında biz yapıyoruz ancak bütçe özel şirketlere gidiyor. Şehir hastanelerini böyle görüyoruz. Onlar kazancı alıyorlar ama kamu personeli orada çalışıyor, kamu kaynakları orada kullanılıyor. Sadece kazanç getirecek sarf malzemeleri büyük ölçüde taşeron karşılıyor. Şehir hastanesinin İzmir’in sağlık sorunlarının üstesinden geleceğini düşünmüyorum” dedi.

“Trafik yükünü ikiye katlayacaksınız”

Son olarak, “Bakanlığın yatırım yapabilecek bir bütçesi varsa aile sağlığı merkezleri yapılsın” çağrısı da yapan Ayhan, “Aile sağlığı merkezleri ile ilgili ciddi sıkıntılar var. Aile sağlığı merkezlerini kamu yapmıyor, aile hekimleri kendi cebinden harcadıkları parayla yer bulmak, oraları uygun hale getirmek zorundalar. Çeşitli basamaklarda çeşitli sorunlar var. Depreme dayanıksız aile sağlığı merkezleri var. Aile sağlığı merkezleri yapılmalı, mevcut hastaneler yenilenmeli. Binaların direnci artırılmalı. Ayrıca bir hastane yapıyorsanız mutlaka ulaşımı kolay olmalı. Çevreyoluna yapacağınız bir hastaneye toplu taşımayla değil özel araçlarla ulaşılabiliyor. Bayraklı Şehir Hastanesi’ne sadece otobüsler var; raylı sistem yok, deniz yoluyla da ulaşamazsınız. Karayolu sisteminde de ciddi trafik yükü var. Aynı karayolu bandının güney hattına da bir hastane yaptığınızda trafik yükünü ikiye katlayacaksınız. Bu da bir planlama sorunu olduğunu gösteriyor” diye konuştu.