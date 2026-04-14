Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) TBMM grup toplantısı bugün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde gerçekleştirildi. Grup toplantısına katılım sağlayan isimler arasında, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç de yer aldı. Grup toplantısının ardından Çağatay Güç, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Güç, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde TBMM grup toplantımızı gerçekleştirdik. Genel Başkanımızın gündeme ilişkin çok önemli değerlendirmeler ve çok önemli açıklamalar yaptığı bir toplantıydı. CHP olarak hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Halkın iktidarını kurana dek geri adım yok; bu düzen değişecek, milletimiz kazanacak!" ifadelerini kullandı.