Son Mühür/Selda Meşe- Oturum öncesinde görüşülen gündem maddeleri arasında belediyeye ait 5 adet taşınmazın SGK tarafından satılması, imar değişikliği ve belediyeye ait alanın 10 yıl işletme devri konuları yer alıyor.



Gaziemir Belediyesi'ne ait 5 adet taşınmazın SGK tarafından satılması, ve satış bedellerinin borçlara mahsup ettirilmesi öngörülüyor.



5 yıldan 10 yıla kadar uzatılması bekleniyor



Gündem maddeleri arasında yer alan imar değişikliği planında mevcut plandaki durumu korunacak alanlar için uygulanan yeni yapı ruhsatı süresinin uzatılarak 5 yıldan 10 yıla çıkarılması planlanıyor.

Meclis'te komisyonlardan gelen raporlara ilişkin değerlendirmede, en dikkat çeken madde imar değişikliği olarak öne sürülüyor.

Çocuk bahçesi rekreasyon alanına dönüştürülecek



Bir diğer önemli konu ise; "Çocuk Bahçesi" kullanım kararına sahip olan alanın "Rekreasyon Alanı" olarak dönüştüürlmesi. Çocuk bahçesi alanının “Çok Amaçlı Salon Projesi” kapsamında vatandaşların günlük kullanımına yönelik yeni bir sosyal alan oluşturulmasını hedefleniyor.