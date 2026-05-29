Son Mühür/ Osman Günden- Gaziemir Belediyesi, yakınını kaybeden vatandaşların en zor günlerinde tüm bürokratik ve lojistik yükü omuzlayarak taziye hizmeti sunuyor.

Sosyal belediyecilik reflekslerini hızlandıran ekipler, Nisan 2024’ten bu yana geçen iki yıllık süreçte tam bin 239 ailenin acısına ortak oldu. Zor zamanda gelen destek kıymetlidir.

Vefat haberiyle birlikte ekipler harekete geçiyor

Gaziemir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan taziye sistemi, kelimenin tam anlamıyla tıkır tıkır işliyor. İlçe genelindeki vefat bilgisi resmi sisteme düştüğü an, belediye görevlileri vakit kaybetmeden acılı aileyle doğrudan temas kuruyor. Ailenin neye ihtiyacı varsa anında listeleniyor.

Belediyeye ait özel ikram araçları, cenaze evlerinin önüne konumlanarak gün boyunca taziye ziyaretine gelen misafirleri ağırlıyor. Bu mobil araçlardan vatandaşlara kesintisiz çay, kahve ve su ikramı yapılıyor. Acılı günlerinde bir de ikram telaşına düşmek istemeyen ailelere ayrıca pide ve ayran desteği de sağlanıyor.

Sokaklara taziye çadırı kuruluyor

Hizmetin lojistik ve saha kısmını ise Destek Hizmetleri Müdürlüğü üstleniyor. Ailelerin talebi doğrultusunda, cenaze evinin bulunduğu sokağa ya da apartman bahçesine hızla monte edilebilen demonte taziye çadırları kuruluyor. Üç gün boyunca yerinde kalan bu çadırlar, özellikle kış aylarında yağmurdan ve soğuktan koruyan bir sığınak işlevi görüyor.

Sadece çadırla da yetinilmiyor; masa, sandalye ve ulaşım ihtiyaçları da belediye tarafından eksiksiz karşılanıyor. Cenaze törenine katılan vatandaşların camiden mezarlığa konforlu bir şekilde ulaşabilmesi için özel servis araçları tahsis ediliyor.

"Acıyı paylaşmak toplumu güçlendirir"

Hayatın her anında ilçe halkının yanında olduklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, dayanışmanın önemine dikkat çekti. Göreve geldikleri günden bu yana sosyal projelere ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Işık, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın iyi günlerinde olduğu gibi en zor, en yıpratıcı anlarında da yanlarındayız. Yakınlarını kaybeden hemşehrilerimizin acısını paylaşmayı, bu zorlu süreçte onların lojistik yükünü bir nebze olsun hafifletmeyi borç biliyoruz. Çünkü biz, acıyı paylaşmanın ve dayanışmayı büyütmenin toplumumuzu çok daha güçlü kıldığına inanıyoruz. İki yılda bin 239 aileye bu hizmeti ulaştırdık. Sosyal projelerimizle hayatın her evresinde vatandaşlarımıza el uzatmaya devam edeceğiz."

