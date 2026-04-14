Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş uzun bir süre gündemde kaldı. Geçtiğimiz günlerde bununla ilgili bir miting de yapan CHP, Meslek Fabrikası'nın belediyeye ait olduğu söylemeni sürdürüyor.

Gündem Masası'nda bu hafta Meslek Fabrikası olayı konuşulmaya devam etti. Duayen gazeteci Hasan Çölmekçi eylemlerin İzmir nezdinde karşılık bulamadığını söyledi. Cemil Tugay'ı sert bir dille eleştiren Çölmekçi, İzmir'in yüzde 90'nın bu eylemlere karşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Hasan Çölmekçi konuya ilişkin şu yorumları yaptı:

''Buraya halkın desteğinin az olması ve de şu anda da çok daha geriye çekilmesi ortaya çıkartıyor ki, burası tapulu vakıfların ve vakıflar da burayı kullanmak istiyor. Geçen hafta programda söylediğim gibi vakıflar sadece CHP’li belediyelerden almıyor AK partili belediyelerin elindeki vakıflara ait vali Konya belediyesinin binasını aldı demiştim. Yani burada halk bunları gördükçe geri adım çekiyor işte ve desteğini azalttı şu an İzmir halkının %90’ı destek vermiyor buna görüyoruz.''

Karşıyaka'dan ve Gaziemir'den örnekler verdi...

''Madem biz eylem yapacağız mallarımız da mallarımız diyorsun ki bu malı da değil onun... Örneğin Karşıyaka‘daki Deniz Baykal‘a ait kültür merkezinide işletemedi bunlar çalıştıramadı... Kendi malına sahip çıkamamışsın orada. Orada da eylem yapsaydın. Şimdi bunları savunuyorsan ve böyle bir düşüncen varsa gitsin eylem yapılacaksa oraya. Gaziemir‘de herkes bilir, eski Tansa Kültür merkezi yine büyük bir AVM’nin şeridindeyi ve kira alıyordu Gaziemir belediyesi oradan. Orasını yıktılar belediyeye verdiler karşılığında başka kültür merkezi yapmak üzere. Buradaki kira geliri ne oldu mesela. Şimdi orası bomboş duruyor. Nerede hani Büyükşehir belediyesi? Buraya bir bina yapacaklardı. Önünde kültür merkezleri veya başka şeyler olacaktı. Hani?''