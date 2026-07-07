Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - İzmir iş dünyasının çatı kuruluşları olan meslek odaları ve bu odaların yönetim performansları, yerel basında masaya yatırılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftaki programında oda başkanlarının kent sorunları karşısında sessiz kaldığını ve pasif birer "protokol adamı" haline dönüştüğünü söyleyen deneyimli gazeteci Hasan Çölmekçi, bu açıklamalarının ardından iş dünyasından çok sayıda telefon aldığını belirtti. Kendisine yönelik "dokunulmazlara dokundun" tepkileri geldiğini ifade eden Çölmekçi, gazetecilik görevinin eleştirmek olduğunu hatırlatarak İZTO Başkanı Mahmut Özgener’in ortağıyla birlikte yürüttüğü gayrimenkul projelerini ve oda yönetimlerinin vizyonsuzluğunu canlı yayında sert sözlerle eleştirdi.

Eleştirilerinin ardından gelen tepkilere ve kendisini arayan meslektaşlarına yanıt veren Çölmekçi, başarı kriterinin somut icraat olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

''Ben geçen hafta fikirlerimi söyledim. Ben başarıyı İzmir’e katkıyla ölçerim ve üyelerine katkılarıyla ölçerim. Ne kadar, ne derece katkı koymuş ona bakarım. Geçen hafta zaten eleştirmiştim. Bana telefonlar geldi; "Nasıl böyle konuşabildin?" diye. Dokunulmazlara dokunmuşuz, öyle diyorlar. Gazeteci arkadaşlar arayıp söyledi, "Ne yaptın?" diyorlar. Gazetecilik eleştirmektir. Biz hakaret mi ediyoruz yoksa başka bir şey mi diyoruz? Bana bu oda başkanları çıkıp desin ki: "Hayır sen yanlışsın, biz bunları yaptık İzmir’e." Bana çıkıp "Biz filanca kişiyi getirdik, konuşma yaptık" demesinler. Ben somut şeyler görmek isterim. Siz İzmir’e güneş enerji sisteminde bir atılım mı yaptınız? Sanayi sektörüne yeni şirketler mi kazandırdınız? Ne yaptınız?''

"77 villalık proje yapıyorlar..."

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in Urla’da başlattığı inşaat projesinin detaylarını incelediğini belirten usta gazeteci, projenin şahsi bir ticari ortaklığa dayandığını ifade ederek ''Mahmut Özgener Urla77 isimli bir projeyi hayata sokuyor. Ben baktım, acaba üyelere ait bir şey mi yapıyor diye. Yok, ortağı Ricardo Aliberti ile arsası varmış, bir müteahhit firmaya vermişler; 77 tane villa yapacakmış Urla’ya, Kalabak mevkisine.'' eleştirisinde bulundu.

''1 buçuk - 2 milyardan oluyor belediye...''

Özgener ve ortağının geçmişteki gayrimenkul hareketliliklerine de değinen ve Gaziemir Belediyesi'nin geçmişteki bir planlama hamlesiyle büyük bir gelirden olduğunu savunan Çölmekçi, ''Gaziemir’de imar revizyonu vardı 2 yıl önce, çok büyük tartışmalara neden olmuştu. Orada da bir arazisi var ortağı Aliberti ile ortak. Burada eğer kendileri imar düzenlemesi isteseydi, 1 buçuk - 2 milyar arası hükümete harç ödemek zorunda kalacaklardı. Belediye de kazanacaktı… Ama Gaziemir Belediyesi ne hikmetse, bunları devre dışı bırakıp kendisi direkt revizyona girmeye kalktı ve 1 buçuk - 2 milyardan oluyor belediye. Neyse ki buradaki düzenleme mahkemeye gitti ve mahkeme durdurdu. Sonuç olarak demek istediğim şu; somut olarak bu kente ne kazandırdınız hey başkanlar? Bunu söyleyin.'' dedi ve ekledi:



''Sonuç olarak, demek istediğim şu, somut olarak bu kente ne kazandırdınız hey başkanlar? Bunun cevabını verin...''