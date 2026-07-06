Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla başlatılan kongre süreci kapsamında İzmir'de de partinin olağan kongreleri ilçelerde devam ediyor. MHP Bornova İlçe Teşkilatı 'Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda' temasıyla 15. olağan ilçe kongresini tamamladı. Kongre'nin Divan Başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı Tamer Osmanağaoğlu üstlendi.

Bornova'da gerçekleştirilen kongrede, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi. Kongreye, Cumhur İttifakı olan AK Parti Bornova İlçe Örgütü de tam kadro katılarak MHP'li yol arkadaşlarına destek verdi. Salonda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları da öne çıktı.

Kongrenin ardından yapılan açıklamada, MHP Bornova İlçe Başkan Adayı Turan Otlu ve Yönetim Kurulu listesine tebrik mesajları yağdı. Kongre divanı ve katılımcılar, Bornova'da bayrağı taşımaya devam edecek olan Turan Otlu ve ekibine yeni dönemdeki çalışmaları için başarı dileklerinde bulundu.

Gaziemir'de Koç dönemi

Öte yandan İzmir genelindeki MHP'nin diğer olağan kongre heyecanı Gaziemir'de de yaşandı. Sandık başına giden ilçe teşkilatı, ilçe başkanlığı için aday Köksal Koç'u seçti.