Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir - İzmir yerel siyaseti, peş peşe gelen adli süreçler, görevden almalar ve "adrese teslim" doğrudan temin ihaleleriyle çalkalanmaya devam ediyor. Kent genelindeki birçok belediyede liyakat ve şeffaflık ilkelerinin hiçe sayıldığı eleştirileri yükselirken, gündeme düşen son iddiaların adresi Kemalpaşa Belediyesi oldu. Son Mühür WhatsApp ihbar hattına ulaşan resmi belgeler ve belediye çalışanlarının tanıklıkları üzerinden konuşan deneyimli gazeteci Hasan Çölmekçi, canlı yayında Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’e çok sert sorular yöneltti. Çölmekçi, binlerce öğünlük yemek alımının doğrudan temin yöntemiyle başkanın akrabası olan bir aileye aktarıldığını iddia etti.

''Kemalpaşa’da durum çok vahim...''

Kemalpaşa’daki durumun son derece vahim olduğunu belirten Çölmekçi, ihbarda yer alan miktarları ve bahsi geçen isimleri ''Kemalpaşa’da durum çok vahim. Kemalpaşa Belediyesi doğrudan temin yapıyor. Bize gelen ihbarda şu yazıyor: Biri belediyeden 50 bin öğün sabah kahvaltısı, 50 bin öğün de öğle yemeği alacak. Bir de 18 bin 650 öğün sabah kahvaltısını doğrudan teminle alıyor. Peki bu alan kişi kim? Ilıcak Muhtarı Mustafa Erdoğan’ın kardeşi, Ahmet Erdoğan’ın eşi Tülin Erdoğan’ın üzerine kurulu bir yemek firması. Bu firmanın daha önceki ismi Yemek Dünyası’ymış, daha sonra değişmiş. Şimdilik ismini vermeyeceğim buradan. şeklinde açıkladı.

"Şirketin tadilat molozlarını bile belediye ekipleri kaldırdı"

Söz konusu firmanın belediye tarafından kayırıldığına dair iddiaların sadece ihaleyle sınırlı kalmadığını, belediye personelinin de bu durumdan rahatsız olduğunu belirten usta gazeteci, ''Bu Yemek Dünyası’nın tadilatı sırasında çıkan molozlar belediye tarafından kaldırılmış. Hatta bize bu ihbarı yapanlar arasında belediye çalışanları da var. Onlar diyor ki; "Özel bir markanın tadilatından çıkan molozları neden biz kaldırıyoruz?" Çünkü bunların para verilip özel bir şirket tarafından taşınması gerekiyor.'' şeklinde konuştu.

"Belediye başkanı Mehmet Türkmen’e 'dayı' diyorlar"

İhaleyi alan kişiler ile Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen arasındaki akrabalık bağlarına ve yakınlık iddialarına dikkat çeken Çölmekçi, ''Öte yandan milyonluk bu ihalede, Tülin Erdoğan üzerine kayıtlı şirket belediyeden doğrudan teminle yemek almış. Peki, bu Tülin Erdoğan’ın eşi Ahmet Erdoğan… Aşçı Ahmet diyorlar… Muhtar Mustafa falan diyorlar… Mehmet Türkmen’e ise dayı diyorlar… İddia bu, dayı diye sesleniyorlarmış… Yani kısacası akrabaları oluyor.'' dedi.

Ellerinde tüm bu sürece dair kesin belgeler olduğunu ifade eden ve Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in sessiz kalmasını eleştiren Hasan Çölmekçi, kamu adına yanıt bekleyen soruları sıralayarak sözlerini şöyle tamamladı:

''Biz buradan soralım sayın başkana, "Bu aldığınız kahvaltıları, kimisi kreş, kimisi kent lokantası diyor. 50 bin öğün, 18 bin 650 öğün kahvaltıyı nerede, nasıl kullandınız? Neden bu kişiden aldınız? Daha mı ucuza verdi? Bu kişi sizin akrabanız mı?" Sadece bu soruları soruyoruz. Başkan bize, "Bu şekilde açıklama yapmıyoruz" diyor… Neden yapmıyorsunuz ki? Biz merak ediyoruz gazeteci olarak. Mehmet Türkmen lütfen bu sorulara cevap versin. Şimdi diyoruz ya milyonluk ihale… Sen kahvaltıyı, öğle yemeklerini alıyorsun oradan, hem de doğrudan temin ile alıyorsun. Belki daha ucuz alacaktın. Bu iki farklı zamanda verilen bir doğrudan temin ve akrabası. Bunu bir akrabana veremezsin. Bir kere etik değil. Bunların hepsinin belgeleri geldi. Nasıl doğrudan temin edilmiş, kime edilmiş… Bu soruları bunlara dayandırarak soruyoruz başkana.''