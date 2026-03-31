Son Mühür/ 31 Mart yerel seçimlerinin ikinci yıl dönümünde yerel yönetimlerin performansı, Son Mühür TV ekranlarında sert eleştiriler ve çarpıcı verilerle masaya yatırıldı. Gazeteci Tunç Erciyas’ın moderatörlüğündeki ‘Gündem Masası’ programında usta kalemler Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan, belediyelerin iki yıllık karnesini mercek altına alırken, özellikle hizmet yetersizliği ve devam eden soruşturmalar üzerine kurulan diyaloglar programa damga vurdu. Hizmet üretmek yerine sürekli bir "enkaz edebiyatı" yapıldığını savunan usta gazeteci Hasan Çölmekçi, belediyelerdeki operasyonların siyasi baskı olduğu yönündeki iddialara ise somut rakamlarla yanıt verdi. ‘Dersime çalıştım’ diyen gazeteci Çölmekçi, Türkiye genelinde soruşturma açılan 1048 belediyenin dağılımını tek tek paylaştı.

“Operasyonlar var, hizmet yok”

Gazeteci Hasan Çölmekçi, Türkiye’de belediyelere yönelik operasyonlar ve yerel yönetimlerin performansına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yerel yönetimlerin hizmet üretme konusunda yetersiz kaldığını savunan Çölmekçi, “Bazı belediyelerde gündemin hizmetten çok farklı konularla meşgul edildiğini görüyoruz. Operasyonlar açısından diyecek çok şey var ama hizmet açısından dişe dokunur bir şey yok. Sürekli yolsuzluk iddiaları gündemde. Taşı yerine koyma vakti geldi ama aradan yıllar geçti. Bunlar zaten önceki dönemlerden kalan projeler. Kendi projelerini bile devam ettiremeyen belediye başkanları var. “Sanki belediyede farklı bir yönetim vardı da onun elinden alındı. Sürekli bir enkaz politikası uygulanıyor” ifadelerini kullandı.

“Kim hata yapıyorsa devlet onun yakasına yapışır”

Çölmekçi, özellikle el değiştiren belediyelerde vatandaşın hizmet beklentisinin karşılanamadığını savunarak, “AK Parti’nin kaybettiği belediyelerde halkın önemli bir kısmı hizmet göremediği için memnun değil” dedi. Operasyonların siyasi baskı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Çölmekçi, seçimlerin ardından çok sayıda belediye hakkında işlem yapıldığını belirterek, “31 Mart yerel seçimlerinden sonra Türkiye genelinde 1048 belediyeye soruşturma açıldı. Soruşturma açılan belediyeler içinde 472 AK Parti, 217 CHP, 75 MHP, 16 DEM Partili belediye var. CHP belediyeleri baskı altında değil. AK Partili belediye sayısı zaten daha fazla. Kim hata yapıyorsa devlet onun yakasına yapışır. Araştırmadan konuşmak kolay” ifadelerini kullandı.