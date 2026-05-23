Son Mühür- Resmi Gazete’nin 22 Mayıs 2026 tarihli sayısında, İzmir’in Foça ilçesindeki bir inşaat projesini doğrudan etkileyen önemli bir idari karar yayımlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bu gelişme, yapı denetim firması ve sorumlu mimar hakkındaki engellerin kaldırıldığını duyuruyor.

Mahkeme Kararı ve İptal Süreci

Ankara 14. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz yıl açılan bir dava hakkında son kararı verdi (2025/387 esas). Mahkeme, 11 Mayıs 2026 tarihinde verdiği hükümle, Bakanlığın daha önce tesis ettiği idari işlemin iptaline karar verdi.

Bu mahkeme kararı üzerine, Bakanlık makamı 18 Mayıs 2026 tarihli onayıyla ilgili cezai yaptırım uygulamalarına son verildi.

Hangi kısıtlamalar kaldırıldı?

Daha önce, 6 Şubat 2025 tarihli Resmi Gazete ilanıyla Modül Yapı Denetim Ltd. Şti. ve şirket ortağı Eşref Perviz Toğulga hakkında bazı yaptırımlar uygulanmıştı. Yapılan son güncellemeyle birlikte şu kısıtlamalar sona erdi:

Yeni iş almaya engel yok: Modül Yapı Denetim Ltd. Şti. için uygulanan 1 yıllık "yeni iş almaktan men" cezası iptal edildi.

Görev sınırlaması kalktı: Eşref Perviz Toğulga’nın, ceza süresi boyunca herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda görev alamaması veya ortak olamamasına yönelik yasak kaldırıldı.

Verilen karar ne anlama geliyor?

Foça’daki 320 ada, 11 parselde yer alan inşaatın (1700980 YİBF nolu) denetiminden sorumlu olan firma ve mimar, yargı sürecinin ardından üzerlerindeki idari engeller son bulmuş oldu. Bakanlık, bu kararı ilgili taraflara duyurmak üzere resmen ilan etti.