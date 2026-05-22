Son Mühür- Önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı mektupta örgütüne seslenirken, partinin içinde olduğu durumu ve yaşananları oldukça çarpıcı ifadelerle dile getirdi.

Aslanoğlu, partililere duyduğu güvenden, "Her birinizi yakından tanıyorum. Altı oku yakanızda nasıl gururla taşıdığınızı biliyorum.

CHP İl Başkanı vakurluğu ile hareket edeceğinizden eminim. Zorlu günlerde her birinize kolaylıklar diliyorum." diyerek bahsetti.

"Tüm partililerimizi bir baba, bir dede gibi kucaklayacağınıza inanıyorum"

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na olan güvenini de açıkça bahseden Aslanoğlu, partideki hiziplerin önüne geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu’na seslenen Aslanoğlu, "Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce defalarca söylediğiniz gibi, gemiyi limana sağ salim ulaştırmak dışında bir amacınızın olmadığına yürekten inanıyorum. Bu çalkantılı dönemde önünüzde zor bir görev var.

Bunun, CHP içerisinde kargaşa çıkarmak isteyenlerce kullanılmak isteneceği aşikar. Ama sizin bu kargaşaya izin vermeyeceğinize inanıyorum.

Bugün kendini Cumhuriyet Halk Partili olarak tanımlayan tüm partililerimizi bir baba gibi, bir dede gibi kucaklayacağınıza inanıyorum. Kimseyi dışarıda bırakmadan, herkese eşit davranacağınıza inanıyorum." dedi.

"Fırtına partililere çok zarar verdi"

Geçmişe dair özeleştirilerde de bulunan Aslanoğlu, 2023 yılından bu yana süregelen uyarılarını hatırlatarak, "2023’te 'fırtına geliyor' diyordum. Her kürsüye çıktığımda 'fırtına geliyor, dikkatli olun' diyordum. 'Birbirinize sarılın, birbirinizi dışlamayın, küstürmeyin, siz kardeşsiniz' diyordum.

Fırtına geldi. Maalesef süreç kötü yönetildi. Fırtına partililere çok zarar verdi. Kimisi partinin dışında kaldı, kimisi benim gibi cezaevine girdi, kimisi hatalara saplandı.

Kimisi kumpasçı, kimisi içeriden kumpasçı oldu. Kimisi otel odasında utandırdı bizi. Kimi, kendinden önceki belediye başkanını AK Parti’ye şikayet ederek utandırdı bizi." ifadelerini kullandı.

"Milyonlarca yurttaş gözümüzün içine bakıyor"

Aslanoğlu, iç tartışmaların bir kenara bırakılması gerektiğini, çünkü halkın CHP'den beklentisinin çok yüksek olduğunu söyleyerek, "Şimdi bir kez daha söylüyorum: Bir-iki utanmaz dışında tertemiz partililersiniz. Sarılın birbirinize. Bu fırtınadan başka çıkış yok. Bırakın kim il başkanı olmuş, kim genel merkez yöneticisi olmuş.

Milyonlarca yurttaş gözümüzün içine bakıyor. Emeklilerin tek umudu CHP, gençlerin tek umudu CHP, çiftçinin tek umudu CHP, kadına şiddetten bıkanların tek umudu CHP. Sokak hayvanlarına yaşam hakkını savunanların tek umudu CHP.

Atanamayanların tek umudu CHP, mülakatlarda hakkı yenenlerin tek umudu CHP, işsiz, evde oturup tavana bakan EV GENÇLERİNİN tek umudu CHP, okula aç gidip aç gelen çocukların tek umudu CHP, 20 bin TL ile geçinmeye çalışanların tek umudu CHP. CHP bize miras değil, gençlerimize teslim etmek üzere onur ile taşıdığımız emanettir." diye konuştu.

"Tekrar çıkacağım..."

Buca Kırklar Cezaevi’nden mektubunu kaleme alan Aslanoğlu, maruz kaldığı hukuksuzluğu ve partinin birliği için verdiği mücadele hakkında, "Ben de Ankara’da bir otel odasından, gece sabaha karşı gözaltına alındım. Ben de İzmirli bir MUHBİR tarafından başlatılan İZMİR İÇERDEN KUMPAS DAVASIYLA suçlandım.

Mahkemede aslanlar gibi savunmamı yaptım. Tahliye oldum. 11 aydır bir iddianame olmadan, mahkemede dava açmadan yedek tutuklamalar ile tutuyorlar zindanda.

Tekrar çıkacağım. Her zaman olduğu gibi yüksek sesle haykırmaya devam edeceğiz. Birbirinizi Kırmayın Kırdırtmayın, Bölmeyin Böldürtmeyin" diyerek CHP'nin kurumsal kimliğine sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.