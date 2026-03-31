Son Mühür/ İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karşıyaka'nın 30 yıldır beklediği Zübeyde Hanım Stadyumu'nun inşası için protokolü imzaladı. Yaklaşık 15 bin kişilik kapasiteyle planlanacak tesisin yapımının önündeki tüm engeller kalktı. Her hafta Son Mühür TV’de canlı yayınlanan ve moderatörlüğünü Tunç Erciyas’ın üstlendiği ‘Gündem Masası’ programında usta gazeteci Hasan Çölmekçi ve gazeteci Yağmur Daştan, Karşıyaka Zübeyde Hanım stadyumu ile ilgili son durumları değerlendirdi.

“Hemen kazma vurulmalı”

Yapılırsa Karşıyaka için çok güzel bir tesis olacağını belirten Çölmekçi, “Karşıyaka’nın umutla yıllardır beklediği bir stat var. Gerçekten Karşıyaka için çok güzel bir tesis olacak. Orada yıkım yapıldıktan son stadın yeri çok kötü duruyor. Hemen kazma vurularak çalışmalara başlanması lazım” dedi.

“Bu paralara sadece temele inebilirsiniz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halihazırda başlayıp tamamlayamadığı projeleri de hatırlatan Çölmekçi, “Opera binasına bir engel olmamasına rağmen hala yapılamadı. İzmir’e bu dönemde alt geçit üst geçit olarak 110 tane proje sözü verildi. Şu an sadece 7 tanesi yapılmış durumda. 100 milyon TL bütçe ayırılmış. Bu paralara sadece oranın temeline inebilirsiniz. Gene inşaata başlayıp yarım bırakarak orada bir utanç abidesi mi bırakacaksınız” ifadelerini kullandı.

Stadın Başkan Tugay döneminde yapılıp yapılamayacağına dair de konuşan gazeteci Çölmekçi, “Benim yapılacağı hakkında pek bir ümidim yok” diye konuştu.