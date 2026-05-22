Son Mühür- İzmirli usta gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Esat Erçetingöz, bir süredir üzerinde çalıştığı ve doğanın en zarif hallerini yansıtan "Nilüfer Adası – Lotus Island" isimli yeni kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Denizli’nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü’nün kendine has dokusunu ve nilüferlerin huzur veren renklerini sanatına yansıtan Erçetingöz, proje için tam 1800 farklı kare çekti.

Sanatçının büyük bir özenle elediği ve içlerinden seçtiği 42 özel eser, şimdi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Açılış akşamı ise oldukça hareketliydi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Reşat Yörük, Ege Bölgesi Görsel ve Plastik Sanatlar Derneği Başkanı Serdar Yörük ve cemiyet üyelerinin dışında şehrin sanat camiasından birçok isim, bu özel serginin açılışında bir araya toplandı.

Ömrünü gazetecilik ve sanata adadı

1955 İzmir doğumlu olan Esat Erçetingöz, hayatını fotoğrafa adamış bir isim. Mesleğe 1973 yılında Demokrat İzmir’de foto muhabiri olarak başladığı günden bugüne, fotoğraf sanatına olan bağlılığını sürdürdü.

Ege Üniversitesi’ndeki eğitiminin sonrasında Yeni Asır ve Hürriyet gibi köklü gazetelerin mutfağında yetişen Erçetingöz, aynı zamanda dergicilik ve televizyon temsilciliği gibi alanlarda da tecrübeler edindi. Ardından "sürekli basın kartı" sahibi ve emekli bir gazeteci olmaya hak kazandı.